Benedetta Rossi, posta una nuova foto e i fan si preoccupano (FOTO)

Benedetta Rossi tranquillizza i suoi fan dicendo che…

Benedetta Rossi durante la giornata di ieri ha postato una foto insieme al marito ed al cane ma non è una foto che si è soliti vedere. Si vede lei sdraiata per terra con le gambe verso il soffitto, di fianco a lei il marito ed il cane. I suoi fan e i follower si sono preoccupati le fosse successo qualcosa, qualcuno le ha chiesto se avesse avuto un calo di zuccheri, qualcun’altro ha chiesto invece di raccontare cosa fosse successo. Molti hanno pensato si trattasse di qualcosa di più serio.

La cuoca ormai diventata quasi una vip,ha affermato di stare bene, si è trattato soltanto di lombalgia della quale soffre da tantissimo tempo. Soltanto che quando arriva il vero e proprio dolore non riesce a trovare una posizione che l’aiuti, se non quella per quanto possa sembrare strano. Ha quindi tranquillizzato i suoi fan che si sono subito rasserenati e le hanno augurato una pronta guarigione.(Continua dopo la foto)

Benedetta Rossi prima nelle tendenze su YouTube

Benedetta Rossi è diventata prima nelle tendenze di YouTube, a dirlo è stato il marito. Lei è tanto attiva sui social, soprattutto su Instagram. Il marito Marco proprio l’altro giorno ha approfittato della diretta per informare i follower che la cuoca social, nonché sua dolce metà è diventata prima nelle tendenze su YouTube. Poi scherzando invita gli utenti ad osservarla bene, occhi mezzi chiusi, una persona come tante, abbastanza semplice. Sotto sotto è diventata una star forse anche merito del suo modo di essere, del suo modo di fare.

La moglie con altrettanta ironia racconta che il marito l’ha sempre presa in giro per il modo di parlare, per l’accento marchigiano eppure così gli ha dimostrato quanto vale. Poi ovviamente Scherzando gli chiede se è invidioso di lei dato che è riuscita a raggiungere ottimi risultati. Anche in questa occasione Marco la prende in giro per l’accento, Ma la cosa non la sfiora nemmeno, anzi la cuoca ne approfitta per affermare che in molti dicono che ha un accento strano, ma a lei non dà proprio fastidio.

La semplicità e la cucina le hanno regalato la fama che merita

Forse proprio per essere semplice, divertente, alla portata di chiunque, la cuoca è riuscita a raggiungere ottimi risultati. Il suo programma di cucina va benissimo perché mette insieme tutto ciò che la gente da casa vuole vedere.

Cucina, spiega e regala consigli a tutti allo stesso tempo senza essere troppo sulle sue. Infatti racconta attimi della sua vita quotidiana, mostra la sua casa immersa nel verde e apre Allegri siparietti insieme al suo cane ed al marito.