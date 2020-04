Justine Mattera, lo sport oltre alle foto osé su IG

Justine Mattera conta i giorni per poter tornare a praticare dello sport fuori casa. Sono un paio di mesi che la soubrette americana, come tutti gli italiani è in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. E proprio nell’ultimo post condiviso sul suo account Instagram, la 49enne si è posta un interrogativo: “Ma dove pedalerò per prima?”.

Ricordiamo che l’ex moglie del compianto Paolo Limiti, oltre ad essere un’ottima corridore da anni pratica anche il ciclismo a livello agonistico. Quindi la donna non vede l’ora di salire sulla sua bici e sentirsi finalmente libera. Ovviamente anche se entreremo nella famosa Fase 2 anche lei, come gli altri sportivi, dovrà continuare a rispettare le regole.

Justine Mattera in versione sexy su Instagram

Il post in questione, oltre alla domanda che si posta lei stessa contiene una foto mozzafiato. Nello specifico la bella Justine Mattera appare distesa su un ampio divano e indossa un paio di mutandine azzurre. Mentre nella parte superiore porta una maglietta bianca con su stampato un ciclista con la propria bici.

Con la mano destra sta provando ad alzare il capo d’abbigliamento, mentre con la sinistra si sfiora la guancia. Un contenuto molto sensuale che ha infiammato tutti coloro che quotidianamente la seguono sul suo canale Instagram, che conta oltre 400 mila follower. Quest’ultimi hanno premiato l’iniziativa della showgirl italo-americana lasciandole migliaia di mi piace e complimenti di ogni tipo. (Continua dopo il post)

Chi è Fabrizio Cassata?

Per chi non lo sapesse, Fabrizio Cassata è il marito di Justine Mattera, l’uomo che ha conquistato il cuore della soubrette statunitense. La coppia nel 2009 è convolata a nozze e successivamente sono nati i due figli: Vincent e Vivienne Rose.

La dolce metà della 49enne lavora come manager presso la Bauer, un’azienda che si occupa di salute e benessere. Inoltre ha una grande passione per i tatuaggi ed è un grande sportivo come la moglie. Spesso, infatti, i due coniugi appaiono sui social network mentre corrono in bici.