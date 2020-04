Supervivientes: è già finita tra Ivana Icardi e Hugo Sierra? Ecco cosa è successo

Ivana Icardi e Hugo Sierra erano la nuova coppia di Supervivientes ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Ecco che cosa è successo nell’ultima puntata del reality

Supervivientes: è già finita tra Ivana Icardi e Hugo Sierra?

Nella nuova edizione di Supervivientes si era formata una nuova coppia: quella formata da Ivana Icardi e Hugo Sierra. La loro unione ha creato scompiglio perché lui è l’ex compagno di Adara Molinero, la quale l’ha lasciato per Gianmarco Onestini. Quest’ultimo ha avuto un rapporto molto burrascoso con Ivana Icardi in Italia al Grande Fratello 16.

All’inizio ad unire Ivana e Hugo è stato proprio l’astio e il rancore che nutrivano per Adara e Gianmarco. Nelle prime settimane del reality spagnolo la coppia ha dato scandalo diverse notti consumando un rapporto davanti alle telecamere. Le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Tuttavia, adesso sembra che qualcosa si sia rotto. Dopo una grande passione mostrata senza pudore, adesso le cose si sono decisamente raffreddate e la coppia sembra essere entrata in crisi. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo nell’ultima puntata di Supervivientes.

Hugo e Ivana ai ferri corti

Negli ultimi giorni il programma ha iniziato una divisione in gruppi, Ivana faceva parte di un gruppo, mentre Hugo di un altro, su isole diverse. Ad un certo punto, Hugo in un confessionale ha parlato di un rapporto ormai freddo e di un brutto presentimento su questa situazione. Secondo lui una relazione per funzionare ha bisogno di complicità, avrebbe voluto un confronto con Ivana ma non sapeva se il rapporto si poteva ricucire.

Nella puntata serale appena andata in onda in Spagna i due si sono rivisti in Palapa. Prima lei ha cercato un dialogo ma lui non voleva, poi lui ci ha ripensato ma lei l’ha respinto. Entrambi si sono accusati di essere freddi e di non parlare. Non solo, ma proprio loro due si sono dovuti sfidare per una prova ricompensa in cui il vincitore avrebbe mangiato un panino. Ivana ha trionfato, ma Hugo ha fatto di tutto per vincere e questo non è piaciuto al pubblico.

Non c’è stato nessun chiarimento tra i due e alla fine della puntata entrambi sono tornati nella propria isola amareggiati e tristi. In particolare, Ivana Icardi si è lasciata andare ad un pianto disperato per tutta questa situazione. Secondo voi sarà soltanto una crisi o il loro rapporto si è già concluso?