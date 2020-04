Alessandra Amoroso di nuovo innamorata? Il messaggio: ”Oggi più che mai vorrei baciarti” [FOTO]

View this post on Instagram

Come mi manchi! Oggi più che mai vorrei abbracciarti e baciarti e soprattutto farti tanti auguri piccola mia per i tuoi 4 anni!Essere zia è una cosa meravigliosa perché ho solo il dovere di renderti felice fino a scoppiare… Finalmente,tra qualche giorno potrò tornare da te,i limiti saranno tanti,lo so…saranno gli stessi che mi hanno portato così distante da te per qst mesi ma non importa! Ti guarderò come un principe guarda da lontano la sua bella… Ti amo tanto piccola Andrea… #auguriamoremio