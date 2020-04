“Anche ben dotato…”: Ilary Blasi e Francesco Totti, particolari intimi dallo spogliatoio della Roma

Pablo Daniel Osvaldo parla di Totti e la Blasi

Nella giornata di martedì 28 aprile la bella Ilary Blasi ha raggiunto un grande obbiettivo, ovvero quello dei 39 anni. La nota conduttrice e il marito Francesco Totti di recente sono stati menzionati da Pablo Daniel Osvaldo. Quest’ultimo, durante l’intervista all’emittente argentina TNT Sports ha fatto delle confessioni inattese e soprattutto intime.

Il calciatore, infatti, ha confessato di avere un bel rapporto d’amicizia con Er Pone che per anni è stato la bandiera della Roma. Inoltre il professionista ha rivelato alcuni retroscena del matrimonio con la presentatrice di Eurogames. Ovviamente lo sportivo ha parlato con tono ironico e non aveva intenzione di offendere nessuno.

La confessione intima di Pablo Daniel Osvaldo

Intervistato dal canale argentino TNT, Pablo Daniel Osvaldo ha confessato in modo scherzoso che a Francesco Totti gli diceva che secondo lui era cornuto. Il motivo? Perché non poteva essere così perfetto. Infatti l’ex Capitano della Roma ha una bel viso e, non entrando nei dettagli, per lui è anche ben dotato nelle parti intime.

“Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie. Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna“, ha dichiarato lo sportivo. Ricordiamo che quest’ultimo ormai ha intrapreso la strada della musica diventando cantante. Per un paio di stagioni è stato compagno è stato di squadra de Er Pupone e sono rimasti ottimi amici.

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi per un gatto

Negli ultimi giorni Francesco Totti si era lasciato andare a delle nuove dichiarazioni lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan. In pratica l’ex attaccante della Roma ha confessato che lui e la moglie Ilary Blasi per poco non si lasciavano per colpa di un gatto senza pelo.

I due hanno avuti una brutta litigata perché lo sportivo non lo voleva a casa mentre la consorte si. Alla fine la conduttrice è riuscita nel suo intento e lui ha accettato perché la ama alla follia. In famiglia Totti è arrivata la new entry Donna Paola.