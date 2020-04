Barbara D’Urso ha mentito a tutti, non sta trascorrendo da sola la quarantena: l’indizio [VIDEO]

Barbara D’Urso non è sola in casa: chi c’è con lei?

Stando alle parole di Barbara D’Urso, quest’ultima è single da diversi anni. Il cuore della conduttrice napoletana appartiene solamente ai suoi due figli. In questi anni in molti le hanno attribuito numerosi flirt ma alla fine si sono rivelate solo delle bufale. In questo periodo di quarantena la stakanovista di Mediaset ha sempre sostenuto di trascorrere le giornate da sola ma, stando ad un indizio social, le cose potrebbero essere altre.

La mattina e poi appena termina la diretta di Pomeriggio Cinque, la professionista sta tutto il tempo nella sua abitazione a Cologno Monzese, a pochi passi dalla sede del Biscione. Ogni volta rimarca di essere sola anche se gli ultimi contenuti postati sui social fanno sospettare che non sia così. Chi c’è in casa con lei? Uno spasimante, una cara amica o semplicemente una domestica?

La prova nel suo nuovo video social

A notare un particolare ci ha pensato il portale Today. Il sito ha analizzato la clip che Barbara D’Urso nelle ultime ore ha condiviso sui suoi canali Instagram e Facebook. La conduttrice sta cucinando mentre chi tiene il cellulare ha mano tremolante. Quindi chi lo sta tenendo? Non bisogna essere un genio o un ingegnere per capire che uno smartphone posizionato su un piano oppure su un cavalletto sta di certo fermo.

Mentre nel video in questione non lo è per niente. Chi sta condividendo la quarantena con la nota conduttrice napoletana? Un velo di mistero che ha suscitato tanto interesse da parte dei fan della stakanovista Mediaset. (Continua dopo il video)

Barbara D’Urso super attiva anche durante la quarantena

In questo lungo periodo di quarantena Barbara D’Urso non si è mai fermata. Infatti, a parte la sospensione di Domenica Live avvenuta nel mese di marzo, dal lunedì al venerdì va in onda col rotocalco di cronaca e spettacolo, Pomeriggio Cinque. Mentre la domenica in prime time su Canale 5 fa compagnia al pubblico con Live Non è la D’Urso.