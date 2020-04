Meghan Markle e Harry dalle stelle alle stalle, è crisi economica

Meghan Markle ed il Principe Harry hanno dato parecchio da fare, e da pensare, alla corona inglese. I due, infatti, già dai primi mesi successivi al matrimonio hanno iniziato ad avere comportamenti che per la Regina sono stati alquanto inaccettabili. Chi, ad esempio, dimenticherà il discorso alla nazione fatta dalla regnante con la foto di Harry e Meghan completamente assente dalla scrivania?

Se, infattti, gli altri membri della famiglia reale stanno seguendo i protocolli e sono sempre molto vicini alla Regina, così non è per Meghan Markle ed Harry. I due hanno deciso di lasciare in via definitiva l’Inghilterra già da diverso tempo ed hanno, anche per questo, perso alcuni diritti economici importanti spettanti alla Royal Family. Adesso, però, la situazione sembra essere peggiorata. Cosa sta accadendo? Vediamolo.

Meghan Markle ed Harry, rischio bancarotta

Meghan Markle ed Harry stanno passando un periodo davvero complicato. I due coniugi, infatti, stanno attraversando una vera e propria crisi economica rischiando, addirittura, una vera e propria bancarotta. Non è difficile comprendere il perché di questa crisi finanziaria. I due sono davvero poco dediti al risparmio e questo sta costando loro molto caro, sotto tutti i punti di vista.

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, Meghan Markle e consorte sono in difficoltà. E a dirlo, a quanto pare, sarebbero persone molto vicine alla coppia che si possono, dunque, ritenere molto affidabili. Quello che sta accadendo potrebbe essere il risultato di scelte molto azzeccate da parte dei duchi di Sussex che hanno lasciato le comodità della vita reale per farcela da soli. Missione, quest’ultima, che pare proprio lontana dall’essere superata.

Una coppia spendacciona

Alla base della crisi, però, ci sarebbe soprattutto il tenore di vita troppo alto che la coppia sta tenendo. E tutto questo nonostante, in questo periodo di emergenza Coronavirus, l’economia mondiale non giri proprio per il verso giusto. Pare che i due coniugi spendano circa 190 mila euro alla settimana e che, per questo motivo, non riescono ad andare avanti. Il denaro che il Principe Carlo invia loro ogni mese non basta ed Harry ha messo le mani sul fondo fiduciario lasciatogli dalla madre Diana.

Un fondo che conterrebbe, secondo i ben informati, 10 milioni di euro ma dal quale mancherebbero quasi 500 mila euro. Di questo passo, indubbiamente, Meghan Markle ed Harry non riusciranno ad andare avanti troppo a lungo e andranno incontro ad un’inevitabile tracollo.