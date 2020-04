Oroscopo 29 aprile 2020: Bilancia dovete fare una scelta, Gemelli riflessivi

L’oroscopo del 29 aprile 2020 preannuncia tante riflessioni per i Gemelli e qualche tensione per i Sagittario. Bilancia si troverà dinanzi una decisione, mentre Leone farebbe bene a non fidarsi dei colleghi.

Oroscopo del 29 aprile 2020: Gemelli riflessivo

Ariete. Coltivate di più i vostri rapporti di amicizia. Oggi sentirete il bisogno di riallacciare vecchi rapporti che, forse, avete trascurato in questi giorni. Vi siete crogiolati in problemi che, molto probabilmente, non sono gravi come pensate. In amore sarete particolarmente desiderosi dell’affetto del partner.

Toro. Sarete in grado di riscoprire il mondo guardandolo con un occhio diverso. Ciò che prima eravate abituati a fare in un determinato modo, oggi potrebbe non starvi più bene. Siete in una fase di continuo bisogno di stabilità e voglia di sistemarvi. Siate pazienti, arriverà il momento giusto per fare tutto.

Gemelli. L’Oroscopo del 29 aprile 2020 preannuncia per i nati sotto il segno dei Gemelli un forte senso di riflessione. Sarete pervasi da mille domande, a cui non sarete in grado di dare delle risposte. Questo potrebbe portare ad isolarvi dal resto del mondo. Prendetevi questo tempo per riflettere e capire cosa volete davvero.

Cancro. Oggi vi sentirete particolarmente carichi e pronti ad iniziare una nuova attività. Che si tratti di un hobby, di un progetto o magari di un nuovo lavoro, da oggi avrete una marcia in più. Sarete a vostro agio con la vostra mente e il vostro corpo e questo non farà altro che accrescere l’autostima. Approfittate, la fortuna vi assiste.

Leone. Sii molto prudente nel lavoro. Potrebbe esserci qualcuno pronto a tenderti un tranello. Non fidarti troppo dei colleghi, cerca sempre di constatare i fatti prima di agire. Particolarmente nella giornata odierna sarete pervasi da una voglia di perfezione. Ricordatevi, però, che essa non esiste, perciò, non applicatevi troppo.

Vergine. Qualche dubbio potrebbe accompagnare la vostra giornata. Potreste avere dei ripensamenti in merito ad una scelta che avete fatto in questo periodo. Se avete già intrapreso una determinata strada, meglio non voltarsi indietro. Se, invece, avete ancora la possibilità di cambiare le carte in tavola, prendete in considerazione questa ipotesi.

Previsioni astrologiche: Bilancia devi fare una scelta

Bilancia. La vita potrebbe porvi dinanzi un bivio. Anche se crederete di ponderare in modo razionale la questione, alla fine vi farete trasportare dai sentimenti. Questa, in certi casi, è una cosa positiva. Tuttavia, stavolta sarebbe più indicato usare la testa. Non lasciatevi condizionare dal giudizio altrui.

Scorpione. Provate ad ascoltare di più il prossimo. Spesso siete accecati dalla voglia di esprimere le vostre opinioni, al punto da non prendere in considerazione quella degli altri. Di questo potrebbe risentine qualcuno a voi vicino. Date spazio alle amicizie e siate un po’ più flessibili e tolleranti nei rapporti amorosi.

Sagittario. Forse è il momento di fare una pausa. Oggi vi sembrerà che nulla vada per il verso giusto, ma forse è solo perché siete un po’ tesi e nervosi. Se ne avrete la possibilità, fermatevi un attimo e dedicate un po’ di tempo alla cura della vostra persona. Qualche tensione anche con il partner.

Capricorno. Nella giornata odierna subirete molto l’influenza di Plutone nel vostro segno. Questo vi renderà un po’ rigidi e tenaci sulle vostre convinzioni. Potreste sentire il bisogno di affidarvi ad una qualche entità superiore per superare alcuni problemi. Non esitate a chiedere aiuto a chi vi sta accanto.

Acquario. L’Oroscopo del 29 aprile 2020 denota l’ingresso di Saturno nel vostro segno. Questo vi conferirà una certa leadership e spirito d’iniziativa. Un amico potrebbe avere bisogno di voi e sarete sicuramente in grado di alleviare le sue pene. Anche in amore le cose vanno abbastanza bene. Nel lavoro cercate di non essere troppo competitivi.

Pesci. Buone opportunità per quanto riguarda la sfera lavorativa. Se l’amore è particolarmente calante in questo periodo, il lavoro andrà alla grande. Sarete in grado di sfoderare tutte le vostre migliori qualità, pertanto, non lasciatevi scappare questa occasione. Mostratevi sicuri di voi, la titubanza non vi farà andare molto lontano.