Maddalena Corvaglia sexy video con l’aspirapolvere ma finisce con il cu… a terra (VIDEO)

Maddalena Corvaglia tenta di fare la sexy sui social network ma cade e il video diventa virale

Maddalena Corvaglia finisce con il sedere per terra mentre fa un video divertente sul suo profilo Instagram. Sul social network, infatti sulla sua pagina personale, l’ex velina ha fatto un video che è diventato virale nel giro di pochissimo tempo.

La bella soubrette aveva una piccola tuta nera e molto stretta. Il video iniziava con lei che entrava in scena per mostrarsi in tutta la sua bellezza. Con la mini tutina mostrava le gambe sull’uscio della porta e poi voleva entrare in sala da pranzo indossando i pattini a rotelle. In mano, però, aveva un aspirapolvere. Questo tentativo di cercare di mostrare la sua sensualità è finito piuttosto in una gaffe. E’ stata una scelta molto divertente, sia per lei che per tutti. Mentre, infatti voleva passare l’aspirapolvere in modo seducente è caduta rovinosamente per terra scompisciandosi in una risata.

Maddalena Corvaglia e il video divertente

L’ex velina Maddalena Corvaglia molto spesso condivide i momenti della sua giornata con i suoi followers. Questa volta nel video voleva essere seducente ed ha iniziato a mostrarsi in tutta la sua bellezza con una tutina molto stretta addosso. Però, in questa occasione, essere sexy non le è andato a buon fine.

Nonostante questo però i fan hanno iniziato a condividere il suo video e hanno voluto anche apprezzare l’ironia della ex protagonista di Striscia la notizia. La bionda formava una coppia con la mora Elisabetta Canalis. Se è vero che la scena non è stata seducente, è stata però molto divertente. Il video nel giro di pochissimo tempo ha fatto il giro di tutto il web diventando più che virale.

La quarantena per l’ex velina

La bella Maddalena Corvaglia si è detta molto divertita del video che l’ha vista finire rovinosamente per terra. Per fortuna tutto è finito solo con una grande risata. Intanto però, questi giorni di quarantena anche per lei sono molto difficili. Ha spiegato più volte che non vede l’ora di poter tornare nuovamente alla normalità ed è fiduciosa che tutto andrà per il verso giusto.

Ha spiegato che a volte, avere la vicinanza del pubblico e dei suoi fans l’aiuta non poco, perché ha la possibilità di potersi confrontare con loro e di trascorrere del tempo. Questo anche per lei, come per quasi tutte le persone, è un vero e proprio incubo. Però nonostante questo, l’ex velina con il suo sorriso, continua ad affrontare giorno dopo giorno l’emergenza legata al Coronavirus.