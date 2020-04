Adriana Volpe dopo il Gf Vip ecco dove vedremo la conduttrice

Adriana Volpe pronta a presentare un nuovo programma televisivo: ecco le prime indiscrezioni su di lei

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello vip, Adriana Volpe inizia subito una nuova avventura. L’esperienza del reality si è conclusa in maniera non proprio positiva per la donna che infatti, è dovuta uscire prima dalla casa più spiata d’Italia a causa della dipartita del suo parente per Covid19.

Eppure, si è fatta molto apprezzare soprattutto per la sua disponibilità, l’eleganza ed il suo buon cuore. Da diverse settimane, si dice che probabilmente la conduttrice tornerà in TV insieme ad un volto completamente nuovo rispetto invece alla sua collaborazione in passato con Giancarlo Magalli. Molte, nelle ultime settimane, sono state le possibilità ipotizzate su quelli che potrebbero essere i futuri programmi di Volpe. Quale sarà la verità?

Adriana Volpe pronta a tornare in tv

Secondo i bene informati sembrerebbe che la bella Adriana Volpe molto presto tornerà su una TV ma non si tratta né di Rai né di Mediaset. Stando all’ultima indiscrezione, la conduttrice potrebbe approdare a Tv8. Sarebbe infatti proprio lei a condurre un nuovo programma dedicato al gossip e alle notizie di attualità. Inoltre, si tratterebbe di una trasmissione in cui vi sarebbero tanti ospiti d’eccezione con varie puntate e anche numerosi tutorial.

A lanciare la notizia sono stati alcuni mezzi di informazione on-line che hanno raccontato la prossima esperienza dell’ex concorrente del Grande Fratello vip. Del resto la bella Adriano aveva mai nascosto la sua voglia di tornare presto alla ribalta. La trasmissione, secondo quelli che sono i primi rumors, dovrebbe andare in onda di mattina e sarà condotto da lei già da giugno prossimo.

La nuova esperienza televisiva

Ad affiancare l’ex conduttrice Rai, Adriana Volpe nel nuovo programma su Tv8 ci potrebbe essere anche il giornalista di Sky Tg24, Alessio Viola. Tutto è ancora da confermare, però nelle prossime ore, molto probabilmente sarà rilasciata dall’ex del GF Vip, un’intervista in cui si dirà tutta la verità sul suo nuovo programma.

Adriana ha detto già in diverse occasioni che si sente pronta a qualunque tipo di esperienza nel mondo della televisione . Del resto lei è una donna molto autentica e vera e ogni volta che è andata in tv non ha certo deluso con la sua prova. I suoi fans sono pronti a vederla nuovamente nello schermo televisivo.