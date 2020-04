Federica Sciarelli, “Chi l’ha visto” il programma nuovamente a rischio “Un incubo”

Federica Sciarelli racconta come sta gestendo il suo programma “Chi l’ha visto” in piena pandemia

Il programma “Chi l’ha visto?” potrebbe essere nuovamente a rischio. Infatti, la conduttrice Federica Sciarelli oramai da diverso tempo si trova a dover fare i conti con la gestione del programma in questa fase dell’emergenza sanitaria. Il programma tv potrebbe essere sospeso di nuovo e questo è un problema che accompagna un po’ tutta la produzione.

La giornalista è un volto storico della trasmissione e ha specificato che in questo periodo è molto difficile riuscire a lavorare in televisione, e in generale, nel mondo dello spettacolo per i grandi cambiamenti che hanno interessato la realtà.

Infatti, la conduttrice in un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato che la sospensione del programma è stata molto dura da affrontare. Infatti, ha detto che coloro che lavorano intorno al programma, in caso siano colpiti da Covid-19 o da semplice febbre, potrebbero far saltare l’intera produzione della trasmissione.

Federica Sciarelli e i disagi in tv

Nel corso dell’intervista, Federica Sciarelli ha spiegato in quale modo è possibile organizzare e confezionare il programma in questo periodo così particolare. Ha spiegato come si stanno muovendo per confezionare al meglio lo show da un punto di vista organizzativo. Infatti, i giornalisti che si trovano a Roma devono sconfinare in altre regioni e province, però non si possono recare nelle sedi Rai, una volta rientrati, per oltre due settimane.

Quindi chiaramente ci sono un po’ di difficoltà nell’organizzazione di prodotto da pubblicare. Tutti quelli che entrano all’interno della sede Rai devono anche passare al termoscanner per verificare lo stato della temperatura corporea. Si tratta di una misura sanitaria, quantomeno necessaria, in un momento così particolare.

Minimizzare il rischio sanitario negli studi Rai

Intanto, il programma comunque dovrebbe andare avanti, ma in caso di assenze continue, ci sarebbero dei problemi. Qualora dovesse, infatti emergere anche una normale febbre di stagione per gli addetti ai lavori, si potrebbe saltare la trasmissione. Federica Sciarelli ha anche parlato del fatto che non ci sono parrucchieri e truccatori in tv e quindi va in onda, praticamente con i capelli così come riesce a prepararli da sola,

E’ una cosa che in questo momento non la sta preoccupando troppo perché quanto più, è importante preoccuparsi sulla gestione della trasmissione nel migliore dei modi possibili. Sciarelli aveva già iniziato la sua carriera con al TG3 redazione politica e poi lavorando nella trasmissione televisiva Samarcanda. Oggi è conduttrice del Tg3 alle 22:30 Roma – New York e poi anche alle 19. Dal 2004 conduce Chi l’ha visto?.