Maurizio Costanzo lascia Mediaset e torna in Rai: in arrivo un nuovo show

Grandi novità per il marito di Maria De Filippi

Grandi novità per Maurizio Costanzo e per tutti i suoi fan. Nell’attesa del ritorno de L’Intervista e il Maurizio Costanzo Show,, il noto giornalista è pronto ad approdare in Rai con un programma tutto nuovo. A lanciare lo scoop è stato il popolare blog DavideMaggio.it. M di cosa si tratta?

A partire da Maggio 2020, andrà in onda su Rai 2, un nuovo format con Maurizio Costanzo. Il conduttore e giornalista sarà a capo di “Album di famiglia”, che verrà trasmesso ogni sabato pomeriggio dalle ore 14.00 circa.

Maurizio Costanzo approda in Rai con un nuovo programma

Maurizio Costanzo avrà dunque un nuovo programma tutto suo. Questa volta però il giornalista passerà in Rai e ogni sabato sarà al timone di Album di Famiglia. Per ora non è dato però sapere ancora con certezza la data esatta per la messa in onda di questo nuovo programma. In ogni caso la notizia ha già acceso gli animi dei telespettatori, i quali si sono riversati sui social per esprimere la loro soddisfazione.

Il portale DavideMaggio.it, dopo aver annunciato in anteprima il grande ritorno di Maurizio Costanzo su Rai2, ha anche svelato come sarà composto il format. Stando alle indiscrezioni Album di famiglia dovrebbe ripercorrere alcune tappe della tv passata, tra cui grandi show televisivi e programmi che hanno fatto la storia. Accanto al marito della De Filippi troveremo anche Umberto Broccoli, da tempo presenza fissa ne I fatti vostri di Giancarlo Magalli.

Nessun addio a Mediaset da parte del giornalista

Maurizio Costanzo in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo futuro lavorativo. Vista l’emergenza Coronavirus e gli obblighi di restare a casa, il giornalista ha dovuto sospendere le proprie attività, tra cui L’intervista e Maurizio Costanzo Show. Per ora infatti non ci sarà nessuna nuova edizione in quanto non sono previsti ospiti e pubblico nei programmi. A tal proposito ha dichiarato che questo suo nuovo progetto “Album di Famiglia” i onda in Rai, precisamente su Rai 2 non è un addio da Mediaset.

Ormai da tempo, il marito di Maria De Filippi è presenza fissa sulla rete del Biscione e per ora può solo adattarsi. La sua è solo una transizione sulla rete di Stato, commentando e ricordando i grandi programmi di un tempo.