Uomini e Donne, Gemma e Giovanna violano le norme di sicurezza sul COVID-19: “Pericolosissimo” (VIDEO)

Oggi è andata in onda una nuova puntata del format di Uomini e Donne ma, all’improvviso, Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno compiuto un gesto che ha scosso molte persone. Maria De Filippi ha fatto leggere all’Abate una lettera ricevuta da uno dei suoi corteggiatori, l’Alchimista.

Ad un certo punto della lettura, però, la fanciulla ha ricevuto una rosa blu, con al di sopra il profumo del suo spasimante. Dopo poco, la ragazza ha chiesto a Gemma di annusare la stessa rosa, pertanto, entrambe sono finite con il naso sullo stesso punto. Questo gesto ha indignato i telespettatori che, infatti, si sono riversati sui social.

Il gesto di Gemma e Giovanna

Mentre Gemma continua a ricevere proposte indecenti dai suoi spasimanti, i corteggiatori di Giovanna stanno avendo un approccio del tutto diverso durante le puntate di Uomini e Donne. Uno in particolare, infatti, sta lasciando stupita la tronista in quanto le sta organizzando una serie di sorprese molto belle. Oggi, ad esempio, l’Alchimista ha inviato una rosa a Giovanna con sopra spruzzato il suo profumo.

L’Abate ha odorato la rosa ed ha detto di non essere in grado di dire di quale profumo si trattasse. Per tale ragione, ha chiesto alla Galgani di prendere la rosa e di provare a capire lei quale fragranza fosse. La dama, allora, ha preso la rosa ed ha messo il suo naso sullo stesso punto in cui l’aveva messo la sua collega. Questo gesto, fatto in un periodo così delicato, ha immediatamente scatenato la polemica.

La bufera dei telespettatori contro Uomini e Donne

Molti utenti si sono riversati su Insatgram per criticare l’atteggiamento assunto da Gemma e Giovanna durante la puntata odierna di Uomini e Donne. La conduttrice ci ha tenuto a far sì che tutti i protagonisti rispettassero le distanze di sicurezza e tutti i protocolli, tuttavia, che senso ha mantenere tali distanze se poi le due donne toccano gli stessi oggetti e li avvicinano addirittura alle vie respiratorie?

Numerosi hanno reputato sbagliato e pericoloso mandare in onda un messaggio del genere. Inoltre, i più attenti hanno anche notato che nelle precedenti puntate le due si scambiarono anche una tazzina da caffè.