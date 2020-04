Alessia Mancini, eccola in un nuovo look super sexy (Foto)

In questo periodo particolare in cui tutti siamo costretti in casa, i VIP utilizzano il più possibile i social per stare vicini ai propri fans. Anche Alessia Mancini utilizza molto spesso il suo profilo Instagram su cui condivide diverse immagini della sua vita reale. Immagini con la famiglia, ricorrenze, foto col marito, pensieri ed emozioni. Sono questi i contenuti del suo profilo che, nelle ultime ore, si è arricchito di una nuova foto.

La bella ex velina ed ex letterina ha pubblicato, infatti, uno scatto con il quale ha letteralmente lasciato senza parole tutti i suoi fans. Nella foto, infatti, appare decisamente diversa da come eravamo abituati a vederla. Un deciso cambio di look, un addio alla lunga chioma e la scelta di un taglio corto e molto scuro. Come mai questa insolita decisione?

Alessia Mancini, un look tutto pepe

Sin dal momento del suo esordio in televisione (risalente agli anni Novanta con Non è la Rai) il look di Alessia Mancini non ha subìto tante variazioni. È logico che i fans si fossero quasi abituati a vederla portare i capelli di media lunghezza, sempre ben curati e dal colore castano luminoso. Una mise che le donava davvero molto perché, a detta di tutto, incorniciava nella maniera migliore il suo volto.

Ecco perché il nuovo look sfoggiato su Instagram ha lasciato tutti ancor più di stucco. Una foto in cui si mostra insieme al marito Flavio Montrucchio in una veste del tutto inedita. La capigliatura cattura da subito l’attenzione. Un caschetto nero, molto corto con una frangetta dai toni vintage che, diciamolo, le sta davvero bene.

La foto e i relativi commenti

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono visibilmente in posa cercando di richiamare le scene della “Casa di carta” di cui sono grandissimi fans. La didascalia che accompagna lo scatto recita “A volte la distanza è l’unico modo di trovare pace”, una frase che richiama, proprio, la suddetta serie. In seguito la ragazza chiede un aiuto “In attesa della prossima stagione, quali serie mi consigliate?” Una domanda che si porrebbero in tanti dato che le serie TV sono una compagnia per molti in questo periodo.

Molto positivi i commenti ricevuti da Alessia Mancini e dal marito per questo scatto. Ad essere notato, in particolare, il look della donna anche se le pose non sono passate inosservate. “Wow stupendi” scrivono i più. Una coppia più innamorata che mai.