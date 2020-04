Questo è il mio appello…’: Yari Carrisi chiede aiuto sui social

Yari Carrisi sembra davvero ‘disperato’. Nelle ultime settimane il figlio di Al Bano è stato al centro di una grande bufera mediatica dopo aver postato una frase contro la D’Urso e i suoi programmi. Il giovane Carrisi non sembra avere molta stima per gli show della conduttrice napoletana e ha espresso il suo pensiero attraverso il proprio profilo Instagram in un modo un po eccessivo.

Intanto, pochi minuti fa, ha lanciato un nuovo appello, chiedendo però l’aiuto di tutti e tirando in ballo Giuseppe Conte. A quanto pare, non è tanto d’accordo con l’ultimo decreto del Premier e con ironia ha risposto alla normativa.

Yari Carrisi alla ricerca della donna perfetta

Yari Carrisi non sembra affatto d’accordo con l’ultimo decreto di Giuseppe Conte. Infatti, a tal proposito ha scritto con ironia sui social la sua opinione cercando di sdrammatizzare sulla situazione. Stando alle parole del Premier dal 4 maggio 2020 possono incontrarsi i congiunti e il giovane Carrisi ha lanciato così un appello: “Si accettano fate yogini delle forese, sirene dei faraglioni e isole siciliane, danzatrici dervish e pizzica del sud Salento e Valle D’Itris, mediatrici esperte in permaculture sperdute per baite delle Dolomiti, astrologhe esercenti della luce nel buio delle Himalaya, Saraswati illuminate illuminanti ai tempi“.

Chi conosce Yari Carrisi sa benissimo che è single e vive da solo. Attualmente sta trascorrendo la quarantena insieme alla madre Romina Power, a Cellino San Marco. A quanto pare però non è soddisfatto ed è pronto a innamorarsi.

La storia con Naike Rivelli

Yari Carrisi non è mai stato amante del gossip e ha sempre cercato di tenere il suo provato lontano dai riflettori. Per anni ha portato dietro il peso del uso cognome e per un lungo periodo ha vissuto un senso di disorientamento. Tra le storie d’amore del figlio di Al Bano ricordiamo quella con Naike Rivelli. La coppia è stata spesso al centro dei pettegolezzi soprattutto per la decisione della donna di mettere fine alla sua storia saffica con Siria De Fazio.

Il loro legame si concluse dopo un po’ di tempo nonostante lui ha piegato più volte di aver ritrovato una certa serenità proprio accanto alla Rivelli. Nonostante i buoni propositi con la figlia di Ornella Muti, la relazione è durata solo pochi mesi e, ospite di Rivelo su Real Time, Yari ha parlato di quella storia smentendo le voci secondo cui lui e la Rivelli hanno partecipato a delle orge.