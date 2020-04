Violeta Mangrinan contro Adara Molinero: ‘Ti serve uno psichiatra’

Violeta contro Adara

Gianmarco Onestini ha lasciato Adara Molinero per aver scoperto i suoi flirt con alcuni uomini. Con uno in particolare stava organizzando un incontro segreto. Il ragazzo ha fatto le valige e ha lasciato la casa di lei. Attualmente si trova in Spagna, dato che non può fare ritorno a causa della pandemia.

Qualche giorno fa Valentina Dallari ha criticato un suo video, in cui balla tra gli scaffali di un supermercato. Non c’è stata una replica da parte del diretto interessato, ma a prescindere da ciò è pur sempre al centro del gossip. Stavolta è stato menzionato in una discussione tra Asara e Violeta Mangrinan, l’attuale compagna di Fabio Collorocchio. L’una non tollera l’altra, ragion per cui sono ricorse a parole forti.

‘Quanto ti durano poco i fidanzati’

Adara contro Violeta sui social, uno scontro di puro trash per coloro che navigano su internet. Tutto ha avuto inizio ieri sera nella diretta della versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Entrambe sono state invitate dalla produzione e non hanno evitato di punzecchiarsi a vicenda. Il conduttore ha chiesto ad Adara se avesse un interesse per un ex tronista spagnolo.

Di recente a Uomini e Donne c’è stato Ivan Gonzalez, ma i fan del programma ricordano anche Fabio che scelse Nicola Mazzoccato. Per questo motivo Violeta è intervenuta lanciandole una frecciatina sulla fine fulminea delle sue relazioni. Adara l’ha accusata di aver speso 4 mila euro per un cagnolino quando poi avrebbe salvarne tanti dal canile.

La replica non è tardata ad arrivare, in quanto sono stati tirati in ballo psichiatri e assenza di neuroni. In poche parole Adara avrebbe bisogno di cure mediche perché non riesce a stare con un solo uomo. Come se non bastasse sono volate accuse, insulti e offese a titolo gratuito. Il pubblico ha riso davanti a questa scena, però probabilmente ricorreranno alle vile legali.

‘Si è preoccupata solo di vendere l’esclusiva’

Adara sta facendo i conti anche con Gianmarco, il quale l’ha accusata di essere falsa e alla ricerca di popolarità. La donna ha confessato di essere molto delusa dal suo comportamento perché avrebbe dovuto parlare con lei, anziché con i giornalisti. Si è giustificato dicendo che ha semplicemente chiarito a tutti l’allontanamento dalla sua abitazione.