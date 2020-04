Ciao Darwin cancellato, al sabato arriva Maria De Filippi

Ciao Darwin 8 cancellato

Ciao Darwin sarà cancellato. Molto probabilmente, i circa 5 milioni di telespettatori che ogni sabato sera guardano le repliche di Ciao Darwin 8 dovranno dire addio, anzitempo, alla trasmissione. Il programma condotto da Paolo Bonolis, giunto all’ottava edizione, a distanza di anni continua a piacere ancora.

Ogni settimana, si confrontano due categorie di persone dove si ironizza sulle loro differenze vere o presunte. Al sabato sera torna Maria De Filippi dopo il successo di C’è Posta Per Te ed Amici 19.

Brutte notizie per Paolo Bonolis ed i fan di Ciao Darwin. Al sabato sera, stando ai listini Publitalia, Ciao Darwin verrà probabilmente cancellato. Infatti, potrebbe venire sostituito da “Amici Speciali” condotto da Maria De Filippi (forse sabato 16 maggio).

Ciao Darwin in valori assoluti, causa soprattutto il Coronavirus che ha costretto i telespettatori a rimanere a casa, ha addirittura realizzato un numero di telespettatori superiore rispetto alla prima messa in onda avvenuta nella primavera del 2019. Non è escluso, comunque, un cambio di giorno di messa in onda per Ciao Darwin 8. Nelle prossime ore, sicuramente sapremo di più riguardo alle scelte di palinsesto Mediaset.

Anticipazioni su Amici Speciali

Per quanto riguarda Amici Speciali, che sostituirà Ciao Darwin forse cancellato, possiamo anticiparvi oltre alla conduzione di Maria De Filippi, ci saranno molti personaggi noti che già abbiamo potuto ammirare ad Amici 19. In primis, ci sarà Vanessa Incontrada, la regina delle fiction Rai che è stata alla giuria dell’ultima edizione del talent show.

L’annuncio è arrivato oggi. In Amici Speciali si sfideranno 10 cantanti, ex concorrenti della trasmissione. Un meccanismo che ricorda la sfida tra Big, nell’edizione 2012. Sfida che è stata vinta da Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici 2009.

Tra i concorrenti che, sicuramente, parteciperanno ad Amici Speciali possiamo citare tra i cantanti: Alberto Urso., Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Michele Bravi e Stash Fiordispino. Tra i ballerini: Ale Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Javier Rojas e Umberto Gaudino. In attesa di ufficializzazioni, vi ricordiamo che Amici Speciali andrà in onda, prossimamente, su Canale 5.