Stefano De Martino torna a Napoli senza Belen: “Continuo qui la quarantena da solo” (FOTO)

In queste ore, Stefano De Martino ha fatto un importante annuncio sui social in quanto ha dichiarato di essere a Napoli senza la sua Belen. I due innamorati hanno trascorso questa quarantena insieme anche a loro figlio Santiago nella loro casa.

Tuttavia, inaspettatamente, oggi il ballerino ha annunciato di non essere più in compagnia della sua dolce metà e non ha esitato a condividere con tutti i suoi fan cosa è successo. Vediamo tutto nei dettagli.

De Martino alle prese con Made in sud

A causa dell’emergenza sanitaria attualmente in atto in Italia, tutti siamo costretti a stare all’interno delle nostre case. In questi giorni, ma più propriamente a partire dal 4 maggio, però, ci saranno alcune novità che allenteranno leggermente queste restrizioni. Per tale ragione, Stefano De Martino ha annunciato di aver effettuato uno spostamento senza Belen. Il ballerino ha detto di essere a Napoli per cimentarsi nelle riprese di Made in sud.

Il programma dovrebbe cominciare ad essere registrato nelle prossime settimane. Naturalmente, bisognerà attendere gli aggiornamenti da parte del Governo per capire quali misure adottare e in che modo lavorare per essere tutti sicuri. Nel frattempo, però, il protagonista si è già trasferito in modo da potersi organizzare con calma anche con tutta la troupe che lavora al programma comico.

Stefano in quarantena senza Belen

In questo viaggio, però, la Rodriguez non lo ha accompagnato e, stando a quanto rivelato dal protagonista sul suo profilo Instagram, la showgirl non ha nessuna intenzione di raggiungerlo. Stefano, infatti, ha detto che continuerà nel capoluogo partenopeo la sua quarantena e lo farà lontano dalla sua famiglia. Tale decisione è stata presa, molto probabilmente, allo scopo di non mettere in pericolo sua moglie e suo figlio.

Made in sud dovrebbe tornare a partire dal prossimo mese ma, ovviamente, è necessario attendere gli sviluppi. De Martino, infine, ha voluto concludere il suo intervento salutando i fan. Inoltre, ha esortato tutti a non mollare e a continuare a tenere duro nella speranza che quest’emergenza passi il più in fretta possibile. Lui è stato fortunato a trascorrere fino a questo momento la quarantena insieme alla sua famiglia ma, d’ora in poi e per tutto quello che verrà, lo farà da solo.