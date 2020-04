Uomini e donne, ex dama distrutta dal dolore: ‘il brutto male è tornato…’

Chi in passato ha seguito Uomini e Donne di sicuro si ricorderà di Annamaria Adinolfi. La dama ha avuto diverse conoscenze all’interno del parterre fino a decidere di abbandonare il programma. Nonostante non faccia parte più del format televisivo, la signora è comunque molto seguita sui social.

Ogni giorno, per tenere attivo il proprio account, l’ex partecipante di Uomini e donne posta foto e video che riguardano il trono over ma pochi istanti ha ha dato una bruttissima notizia ai propri follower. Una notizia molto intima ma che Annamaria ha voluto condividere con tutti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Annamaria Adinolfi distrutta per la malattia della figlia

Annamaria Adinolfi ha fatto parte di Uomini e Donne qualche anno fa ma la sua ‘presenza’ si è fatta sentire per lungo tempo. Come già detto in precedenza, l’ex dama ha un gruppo social dove è molto attivo. Pochi istanti fa, la signora ha fatto una rivelazione scioccante, lasciando i suoi seguaci senza parole.

Nel dettaglio ha parlato di sua figlia Valentina, dichiarando che attualmente non sta attraversando un bel momento: “Il male è tornato dopo un anno, non credo più a nulla”. In un periodo così delicato per il nostro paese, dove l’emergenza Coronavirus obbliga tutti a restare in casa questa notizia l’ha praticamente distrutta. Come ogni madre è molto preoccupata per la salute della sua Vale, e noi di Kontrokultura non possiamo che farle i nostri migliori auguri. (Continua dopo la foto)

L’ex dama di Uomini e donne contro Gemma

Annamaria Adinolfi lo scorso anno ha fatto molto parlare di se per delle accuse scioccanti contro una dama di Uomini e Donne. L’ex partecipante del trono over si è scagliata pesantemente contro la produzione e ha insinuato che Gemma Galgani sarebbe fidanzata da ben 7 anni prendendo in giro tutti.

La redazione e Maria De Filippi, stando alle sue parole, sarebbero a conoscenza di tutto, ma fingerebbero di non sapere, questo è ciò che scrisse sulla sua pagina. “Sarebbe ora di mandarla a casa e di dare una svolta al programma”. In tutta risposta, però, le pagine social ufficiali di Uomini e Donne non hanno mai dato credito alla signora e ancora oggi Gemma resta una delle principali protagoniste del trono over.