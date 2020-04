Lottie Moss, ecco la sexy sorellina di Kate Moss (Foto)

Kate Moss è tra le modelle più pagate al mondo. La bellissima modella londinese, però, non è la sola icona di bellezza all’interno della propria famiglia. Pare, infatti, che la anche la sorella minore di Kete, Lottie Moss, sia una vera e propria bomba sexy. Sembra, inoltre, che la giovane Lottie sia pronta per lanciarsi, a sua volta, nel mondo dello spettacolo.

A dimostralo la presenza crescente della ragazza su Instagram dove delizia, è proprio il caso di dirlo, i followers con scatti mozzafiato. Una vera e propria bomba sexy che non ha paura di esprimere la sua bellezza in maniera esplicita. Lottie Moss, quindi, sarebbe un po’ più sfacciata della sorella che si è comunque sempre dimostrata più discreta e maliziosa.

Lottie Moss, “Non ne avevo bisogno..”

Lottie Moss ha stupito i followers del suo profilo Instagram (in notevole aumento) con alcune foto che hanno lasciato tutti a bocca a perta. Bellissima, capelli rosa, curve mozzafiato e una sensualissima aria sbarazzina hanno fatto impazzire il social. Una bellezza che non fa dell’altezza il suo punto forte ma che punta su ben altro. La ragazza, alta solo 1.68, non è altissima ma questo non le ha impedito il boom nel settore.

Nonostante sia naturalmente già bellissima di per sé, la sorellina di Kate Moss ha dichiarato che non tutto è merito della natura. “Mi sono pentita di essemi rifatta le labbra” ha dichiarato la ragazza in una recente intervista. “L’ho fatto per seguire la massa ma non ne avevo proprio bisogno”.

Sorellina minore bomba sexy

È una vera e propria bomba sexy la sorellina minore di Kate Moss. Sono ben 24 gli anni di differenza tra le due, la 22enne Lottie Moss sta stregando a dir poco il web. Per capire il perché è sufficiente dare un’occhiata al suo profilo e agli scatti che lo contraddistinguono. Gli ultimi, in particolare, la mostrano con una bella capigliatura rosa che, qualora fosse necessario, la rende ancor più bella. (Continua dopo il post)

A colpire, però, sono le forme molto prorompenti che la ragazza di Londra non ha assolutamente intenzione di nascondere agli occhi dei fans. La stessa Lottie ha chiarito su Instagram come si senta bene, nonostante le restrizioni da quarantena. “Mi sento come la versione migliore e più vera di me” ha dichiarato. Beh, a giudicare da queste ultime foto, non ci stupisce affatto.