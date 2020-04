Aurora Ramazzotti, bellezza tutta al naturale su Instagram (Foto)

Aurora Ramazzotti, la bellissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sta trascorrendo la quarantena in famiglia. In questi giorni di isolamento, la ragazza ha intensificato, qualora ve ne fosse il bisogno, i suoi rapporti social con i propri followers. Diversi, infatti, gli scatti pubblicati nelle ultime settimane, così come le emozioni ed i pensieri.

La giovane Aurora, però, ha deciso nelle ultime ore di mostrarsi ai fans senza un filo di trucco. Una foto al naturale, insomma, seguendo la scia di altre VIP che, nelle ultime settimane, hanno fatto lo stesso. Lo scatto della giovane, in particolare, la mostra intenta in una delle sue attività preferite che, naturalmente, non ha abbandonato nemmeno in questo periodo particolare. Di cosa stiamo parlando?

Aurora Ramazzotti, no ai filtri e al make up

Completamente senza trucco e senza l’utilizzo di alcun filtro di fotoritocco, Aurora Ramazzotti si unisce alle altre VIP, tra le quali anche Adriana Volpe, che si sono mostrate nella loro bellezza al naturale. Lo scatto della figlia di Eros e Michelle si mostra, però, in un momento di relax mentre si dedica ad una delle sue attività preferite, lo yoga. Una maniera sicuramente rilassante di trascorrere il tempo.

Vestita da casa, in tenuta più che altro sportiva, Aurora fa yoga sul suo tappetino molto presumibilmente nel terrazzo di casa dove sta trascorrendo la quarantena. “Morning Yoga” è il titolo della foto che la vede insieme a quelle che definisce “le due belve” ovvero i due inseparabili cagnolini. (Continua dopo il post)

Relax da quarantena

Aurora Ramazzotti si mostra rilassata, dunque, a tutti i fans che la seguono quotidianamente su Instagram. L’espressione appare molto rilassata e risultato di quello che è il periodo di quarantena forzata che tutti stiamo affrontando. Ognuno, infatti, la prende in maniera diversa e la giovane Aurora (insieme a mamma Michelle) ha chiarito come questo isolamento sia stato la giusta occcasione per stare più tempo insieme.

Un modo per ricordare quanto è bello e forte il rapporto madre/figlia che nella vita di sempre, causa impegni lavorativi, non viene mai apprezzato fino in fondo. Complicità, relax e divertimento sono gli ingredienti di questa quarantena. Ha fatto il giro dei social l’ultimo scherzo, a dire il vero diabolico, che Aurora ha fatto a Michelle Hunziker che, diciamolo, c’è cascata in toto. Tutto si è chiuso con una bella risata e non poteva essere altrimenti.