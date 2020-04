“Ci dovremo lasciare…”: Tiberio Timperi costretto a dirgli addio, il messaggio su IG [FOTO]

Tiberio Timperi e il successo con Uno Mattina in Famiglia

Dallo scorso settembre Tiberio Timperi è tornato alla guida di Uno Mattina in Famiglia dopo l’esperienza a La vita in diretta con Francesca Fialdini. Quest’anno è affiancata dalla collega Monica Setta e i due stanno riscuotendo un grandissimo successo.

Il professionista romano è particolarmente attivo anche sul suo profilo Instagram e, a proposito di questo, nelle ultime ore ha condiviso uno scatto con tanto di messaggio d’addio. Un saluto doloroso, ovviamente con tono ironico, a qualcosa che in questo ultimo periodo gli ha fatto compagnia. Ma di cosa si tratta?

La quarantena del conduttore romano: tra lavoro e casa

Anche Tiberio Timperi sta rispettando la quarantena da Covid-19 rimanendo nel suo appartamento romano. Solamente il sabato e la domenica mattina esce da casa per andare a lavorare in Rai. Infatti Uno Mattina in Famiglia va in onda solo il fine settimana su Rai Uno, mentre dal lunedì al venerdì viene trasmessa l’edizione classica di Uno Mattina.

Ed a proposito, gira voce che l’ex collega di Francesca Fialdini potrebbe essere promosso a quest’ultima trasmissione. Nel frattempo il professionista capitolino ha voluto ironizzare un po’ facendo ridere i suoi follower postando una foto particolare.

Tiberio Timperi dice addio al maglione e tuta invernale

Nelle ultime ore Tiberio Timperi ha dovuto dire salutare due suoi compagni di viaggio più fedeli. Stiamo parlando della tuta invernale dell’Aeronautica militare e il maglione di lana. Ormai siamo in piena primavera e le temperature negli ultimi giorni si sono innalzate vertiginosamente. Ovviamente l’iniziativa del conduttore di Uno Mattina in Famiglia ha colto di sorpresa tutti coloro che lo seguono sul social network.

A corredo dello scatto che ha ricevuto tantissimi mi piace e commenti, il presentatore Ri ha scritto la seguente didascalia: “Cara Tuta e caro Maglione pecorone informe. È stata lunga ma tra poco ci dovremo lasciare… grazie”. Da ora in poi Timperi indosserà solo degli capi d’abbigliamento di cotone? Ecco il post in questione: