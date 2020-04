Cristiano Malgioglio senza peli sulla lingua: “Ho un folle desiderio di…”

Cristiano Malgioglio nostalgico su Instagram

Qualche giorno fa Cristiano Malgioglio ha compiuto gli anni e per l’occasione la sua cara amica Barbara D’Urso gli ha fatto una bella sorpresa. Avendolo in collegamento via Skype a Pomeriggio Cinque, Carmelita gli ha mostrato una clip che racchiude tutta la sua lunga carriera artistica.

Un video che ha emozionato tantissimo il paroliere siciliano anche se è giù di morale per quello che sa accadendo in Italia e nel resto del mondo. Ovviamente si riferisce all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e alla lunga quarantena che dovrebbe concludersi il 4 maggio. Infatti da quel giorno partirà la Fase 2 anche se continueranno ad esserci dei restringimenti e molte attività rimarranno chiuse.

Il grande desiderio del cantautore siculo

Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, Cristiano Malgioglio ha confessato ai follower un suo grande desiderio. Di cosa si tratta? In pratica non resiste più e vuole fare una passeggiata fuori di casa. Una voglia che non ce l’ha solamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ma gran parte degli italiani che sono segregati in casa da oltre due mesi.

Nelle ultime ore abbiamo visto il cantautore catanese alle prese con Barbara D’Urso. Infatti i due hanno realizzato una nuova diretta IG, dopo quella disastrosa della scorsa settimana, divertendo i loro follower. Ovviamente i due non potevano regalare del trash al popolo del web che li ha seguiti con affetto.

La quarantena di Cristiano Malgioglio

Ma come trascorre le giornate Cristiano Malgioglio? A svelarlo è stato lui stesso attraverso il suo account IG. Sul social ha condiviso uno scatto che lo ritrae immerso tra gli strass. Al fianco dell’immagine il paroliere siculo ha scritto la seguente didascalia: “Oggi si ricomincia alla stessa maniera, come i giorni passati. Domani si ricomincia alla stessa maniera, magari togliendo un pò di polvere dai miei pensieri”.

In poche parole l’ex gieffino è nostalgico della vita di prima, fatta di concerti, partecipazioni televisive, uscite con gli amici, tra cui Barbara D’Urso, e soprattutto riabbracciare il suo fidanzato che è lontano da lui