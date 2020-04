Serena Enardu, spiacevole incidente: “Ho sentito un forte bruciore, mi sono spaccata l’occhio…” [FOTO]

Brutto inconveniente per Serena Enardu

Serena Enardu sta vivendo gli ultimi giorni di quarantena lontana dal suo amato compagno Pago. Quest’ultimo, infatti, si è recato nella Capitale a trovare il figlio e l’ex moglie Miriana Trevisan. Nel frattempo l’ex tronista di Uomini e Donne è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram. La ragazza realizza spesso delle dirette rispondendo alle domande dei suoi numerosi follower.

Alcune ore fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip ha voluto rendere noto di uno spiacevole e brutto intoppo di cui è stata protagonista. Attraverso il suo canale social, la donna ha detto di aver sentito un bruciore fortissimo. Naturalmente, non è accaduto niente di grave, ma ovviamente la diretta interessata si è preoccupata.

L’ex tronista sbaglia la soluzione per le lenti a contatto

Nelle ultime ore Serena Enardu ha informato ai suoi seguaci dello spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista nella mattinata di martedì. Nel pomeriggio, come è solita fare, la fidanzata di Pago ha realizzato una diretta Instagram raccontando tutto.

Dopo aver festeggiato il compleanno del figlio Tommaso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di aver messo le sue lenti a contatto nell’acqua micellare, piuttosto che nella salina apposita. Sul social network ha detto di aver bevuto più del solito. Quando ha provato a mettere il dispositivo, la donna ha esclamato: “Mi sono spaccata l’occhio. Ho sentito un bruciore fortissimo e l’occhio ha iniziato a lacrimare. Nulla di grave”. (Continua dopo la foto)

Serena Enardu costretta ad andare in farmacia

Per fortuna non è accaduto nulla di grave, ma per sicurezza Serena Enardu si è precipitata in farmacia per acquistare un collirio specifico. Ricordiamo, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne minuti prima aveva usato un collirio a base di acido ialuronico, anziché l’apposita salina. Dopo tale inconveniente alla fidanzata di Pago è scoppiato un terribile mal di testa che si è calmato e tornato alla normalità solo dopo aver assunto l’apposito medicinale.