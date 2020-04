Luigi Favoloso senza capelli, lo scherzo de Le Iene finisce male: “Non si fa…” (VIDEO)

Ieri sera, martedì 28 aprile, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene ed è stata quella in cui è stato mostrato lo scherzo fatto a Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric sta trascorrendo la quarantena insieme alla sua nuova compagna Elena Morali. I due sembrano davvero felici e innamorati, ma a turbare la loro quiete ci ha pensato la redazione del programma di Italia 1.

Gli autori, infatti, con la complicità della compagna del giovane, hanno introdotto delle telecamere in casa sua ed hanno dato il via alla burla. Inevitabilmente, però, la situazione è degenerata e la vittima è finita completamente senza capelli. Andiamo a vedere la sua reazione.

Lo scherzo a Luigi Favoloso

Luigi Favoloso è stata un’altra delle vittime di uno scherzo de Le Iene. Dopo Michelle Hunziker è toccato a lui. Il cast ha deciso di coinvolgere la vittima in un finto collegamento con Barbara D’Urso, durante il quale avrebbe dovuto mostrare le nuove tecniche adoperate dai parrucchieri per tagliare la chioma. Considerando il periodo che stiamo vivendo e l’esigenza di dover mantenere le distanze tra gli individui, ogni settore produttivo sta mettendo a punto dei metodi per tornare a lavorare, ma in sicurezza.

Ebbene, tra essi ci sarebbe anche quello di tagliare i capelli a distanza attraverso l’utilizzo di un drone. A Luigi è stato chiesto di sperimentare questo nuovo metodo e di fornire la sua testimonianza. Un finto parrucchiere, dunque, si è introdotto in casa sua ed ha cominciato a mostrate al protagonista l’aggeggio. Nonostante il suo aspetto fosse decisamente poco raccomandabile, il compagno della Morali ha deciso ugualmente di accettare.

La vittima reagisce male

Dopo pochissimi secondi dall’inizio del taglio, il drone ha strappato via una ciocca considerevole di capelli dalla testa della vittima. A quel punto, il giovane è sobbalzato ed ha cacciato via il barbiere incompetente. Dopo poco si è sfogato con la sua compagna dicendo che fosse rovinato e che pertanto necessitasse di rasare a zero tutti i capelli.

Mentre stava provvedendo a rimediare alla situazione, sono entrati i protagonisti de Le Iene che hanno informato Luigi Favoloso che si trattasse di uno scherzo. A quel punto, il ragazzo ha sbottato dicendo che non si fa e non si gioca con queste cose dato che adesso ha un danno davvero evidente. (Clicca qui per il video)