Uomini e Donne, Sammy gravemente insultato, lui si vendica: “Ora faccio inca… un po’ di persone” (FOTO)

Il protagonista di Uomini e Donne Sammy Hassan si è trovato a fronteggiare una polemica davvero molto consistente sul suo profilo Instagram. In queste ore, infatti, il ragazzo è stato inondato di insulti per alcuni comportamenti assunti con Giovanna e anche con i suoi fan.

Ad infastidire notevolmente gli utenti dei social pare sia stato lo slogan che lui adopera per salutare i suoi amici, ovvero “My Friends”. Da qui, però, è nata una polemica senza precedenti che ha preso una piega alquanto spietata.

Le dure accuse contro Sammy

In queste ore Sammy di Uomini e Donne è stato preso di mira sul web. Molti utenti lo hanno accusato di essere falso e noioso perché ogni volta che comincia una diretta o un video esordisce con lo slogan. Parecchie persone, dunque, pare non gradiscano la cosa, al punto da arrivare addirittura a muovere contro di lui coloriti insulti. All’ennesimo attacco, però, il corteggiatore di Giovanna ha deciso di reagire.

In particolar modo ha esortato tutte queste persone che dicono di non tollerare il suo modo di fare a non seguirlo più. A suo avviso, infatti, è assurdo che certe persone decidano di mettere il segui ma, al contempo, perdere del tempo per criticarlo in modo così feroce. A quel punto, allora, il giovane ha deciso di lanciare una provocazione a tutti gli haters. (Continua dopo la foto)

La risposta del corteggiatore di Uomini e Donne

Il ragazzo ha chiesto a tutti di registrare delle IG Stories in cui ognuno avrebbe dovuto esordire con “My Friends”, in questo modo si sarebbero arrabbiate un po’ di persone. Effettivamente, nel giro di poco tempo sono pervenuti sul suo profilo tutti i video dei fan che si sono cimentati in questa sorta di challenge. Questa cosa, però, a quanto pare ha sortito l’effetto sperato, dato che gli haters si sono accaniti ancor di più contro di lui.

Insomma, questo sembra essere il modo degli haters di manifestare il loro dissenso nie confronti dell’atteggiamento che Sammy sta assumento a Uomini e Donne. In molti credono che, in realtà, lui non sia affatto interessato alla dama. Lei stessa nutre fortissimi dubbi che Hassan sembra non stia dissolvendo.