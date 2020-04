Amici Speciali: parlano due ballerini esclusi dal cast

Due ballerini che dovevano partecipare al nuovo format sono stati esclusi. Ecco che cosa hanno detto i diretti interessati

Amici Speciali: il cast al completo

In questi giorni è tanta la curiosità verso il nuovo programma di Maria De Filippi: Amici Speciali. Arriverà presto su Canale 5 anche se è una versione rivista di quello che doveva essere in origine. Infatti, mesi fa, la stessa Maria aveva parlato del nuovo format. Avevano pensato ad una competizione tra ex concorrenti del talent per un totale di 4 puntate da mandare in onda alla fine di Amici 19.

Invece, questo non è stato possibile per ovvi motivi e la produzione si è messa comunque al lavoro per cercare di andare in onda lo stesso. Infatti, a metà maggio il programma ci sarà. Più che una competizione, sarà condivisione e spettacolo in collaborazione con Tim e tutto il ricavato andrà alla Protezione Civile.

Vanessa Incontrada ha già confermato la sua presenza tra i giudici. Un promo pubblicitario ha svelato i 12 concorrenti in gara. Parteciperanno ad Amici Speciali: Giordana Angi, Alberto Urso, Umberto Gaudino, Irama, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Random, Michele Bravi, Gaia Gozzi, Javier Rojas, The Kolors. Alcuni ex concorrenti, però, annunciati in modo ufficioso, sono stati esclusi.

Due ballerini esclusi dal programma

Nelle scorse settimane si rincorrevano continuamente le indiscrezioni sul cast del nuovo format. Tra i nomi comparivano anche quelli di Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo, due ballerini che si sono distinti nelle scorse edizioni e che sono entrati nel cuore degli affezionati del programma.

Ebbene, all’ultimo momento, i due concorrenti, ora ballerini professionisti, sono stati esclusi. Tuttavia, entrambi hanno voluto chiarire i motivi di questa scelta. Sebastian, ad esempio, attraverso i social, ha detto che è stata fatta questa scelta per motivi di sicurezza e bisognava accettarla. Probabilmente perché lui non è nel Lazio in questo momento.

Allo stesso modo anche Vincenzo ha voluto commentare la sua esclusione dal cast. Il ballerino ha detto che non sarà presente proprio a causa del Coronavirus, è dispiaciuto ma ci saranno altre opportunità. Entrambi hanno ringraziato chi si è interessato e per questa volta faranno il tifo da casa per i loro colleghi.