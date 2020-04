Il cuore di Cristina D’Avena è impegnato: il fidanzato della cantante è anche il suo manager [FOTO]

Cristina D’Avena è innamorata: ma di chi?

Da oltre 30 anni Cristina D’Avena entra nelle nostre case grazie ai cartoni animati. La 55enne, infatti, è la principale interprete delle sigle dei cartoon di casa nostra, ma anche quelli giapponesi. In tanti si chiedono se l’artista sia fidanzata, sposata e se ha dei figli. A quanto pare la donna un compagno che si chiama Massimo Palma.

Tempo fa sul web sono state diffuse alcune immagini che la ritraggono in giro per il capoluogo lombardo insieme alla sua dolce metà. Purtroppo si hanno pochissime informazioni sull’uomo. L’unica cosa che sappiamo è che è titolare di una società di spettacolo, ‘Crioma’, di cui fa parte anche la sua storica fidanzata.

Cristina D’Avena e il desiderio di sposarsi e avere dei figli

Le apparizioni sul piccolo schermo ma anche nei luoghi mondani sono davvero sporadiche. Cristina D’Avena e Massimo Palma stanno insieme da diversi anni e al momento non si è parlato mai di nozze. Anche se tempo fa la cantante delle sigle dei cartoni animati aprì un piccolo spiraglio al matrimonio.

In un’intervista realizzata per un noto magazine, la donna disse che lo desiderava tantissimo quando c’era ancora suo padre vivi e poi per tanti motivi, fra cui anche una crisi finanziaria, non hanno mai fatto il grande passo. Ovviamente, come gran parte delle donne, anche Cristina ha il grande desiderio di diventare madre anche se effettivamente i suoi 55 anni complicano una gravidanza. (Continua dopo le foto)

Chi è Massimo Palma?

Senza ombra di dubbio Cristina D’Avena è una donna molto riservata e difficilmente parla del suo compagno in pubblico. Inoltre Massimo Palma fa di tutto per non attirare su di sé l’attenzione dei media e dei giornali.

In un’intervista realizzata per Intimità, la nota cantante parlando della sua dolce metà disse che è un compagno meraviglioso che la ama e l’ascolta tantissimo. “Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”, diceva l’interprete del ‘Valzer del moscerino’.