Caterina Balivo incinta: lo scatto col pancione commuove il popolo del web [FOTO]

Caterina Balivo torna con Vieni da me

Da lunedì pomeriggio Caterina Balivo tornerà nel pomeriggio di Rai Uno con Vieni da me, ovvero con una versione riadattata per via della pandemia da Covid-19. In questa lunga quarantena la professionista napoletana insieme al marito Guidi Maria Brera ha condotto sul suo account Instagram il nuovo format My Next Book.

E a proposito della sua dolce metà, la donna con lui ha messo al mondo due bambini: il primogenito Guido Alberto che ha otto anni e la più piccolina, Cora, che ne ha solo tre. Difficilmente la presentatrice parla della sua vita privata, ma in una recente intervista ha confessato di essere una madre molto impegnata perché i due bambini non vanno spesso d’accorso, quindi deve stare attenta a non farli litigare.

Il desiderio di diventare madre per la terza volta

L’idea di avere un terzo figlio e allargare la famiglia stuzzica molto Caterina Balivo. Ma se lei è disposta a farlo subito, il marito Guido Maria Brera non è per niente d’accordo. E a proposito di quest’ultimo, nel suo libre che ha scritto un po’ di tempo fa la conduttrice di Vieni da me ha confessato di essere particolarmente gelosa di lui, anche se i due stanno insieme da un decennio.

Ma tornando allo scatto che la 40enne di recente ha postato su IG, gran parte di coloro che la seguono sul social network sono rimasti senza parole. Per quale motivo? In tanti, infatti, si sono chiesti se fosse un’immagine attuale e se quindi la bella professionista Rau fosse di nuovo incinta e pronta per partorire il terzo figlio.

Caterina Balivo e il post su IG col pancione

Ma la realtà è ben differente. Infatti a svelare l’arcano ci ha pensato la stessa Caterina Balivo attraverso la didascalia che ha associato allo scatto citato prima. “Accetto la #challenge di @martycolombari e supporto anche io @fondazione_rava e il progetto Maternità Covid 19 per dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hub di maternità di Milano e di altre città”, ha scritto la padrona di casa di Vieni da me che tornerà da lunedì alle 14.

In poche parole lo scatto appartiene alla Fondazione Francesca Rava che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio sa nel nostro Pese che nel resto del Pianeta, tramite adozioni a distanza, progetti e attività di sensibilizzazione. Ecco il post: