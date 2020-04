Antonella Fiordelisi, compagna di Chiofalo, spiazza tutti: “La notte mi devo mettere il pannolone” (FOTO)

Il giochino delle domande su Instagram può essere davvero un’arma a doppio taglio. La compagna di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, ne sa qualcosa. In queste ore, infatti, la fanciulla ha risposto a delle curiosità dei fan, alcune di essere davvero molto intime.

Una persona, infatti, le ha chiesto di parlare dei suoi problemi femminili e, senza peli sulla lingua, la protagonista ha svelato un particolare molto imbarazzante. Vediamo cosa è emerso.

Antonella Fiordelisi e il pannolone

Antonella Fiordelisi, attuale compagna di Chiofalo, si è lasciata andare con i follower ed ha risposto a numerose domande in merito alle sue abitudini, alla sua vita privata e anche alla sfera intima. Un utente in particolare le ha domandato quali fossero i suoi problemi con il ciclo. Lei, senza pensarci minimamente, ha detto che l’unico problema che riscontra da sempre è il fatto che esso è davvero abbondante nel suo caso.

Al di là dei dolori e di tutti gli effetti annessi, Antonella ha confessato che la notte è costretta ad indossare un pannolone per contenere. Queste dichiarazioni, naturalmente, hanno lasciato un po’ spiazzati i numerosi fan che non si aspettavano che la ragazza entrasse così nel dettaglio. A rimanere particolarmente basita dalla questione è stata l’influencer Deianria Marzano, che prontamente ha reagito sui social. (Continua dopo la foto)

La compagna di Chiofalo non sembra pentita

L’influencer, infatti, ha accusato la compagna di Chiofalo, Antonella Fiordelisi, di essere stata un po’ troppo esplicita e davvero indelicata. Questo non per portare avanti dei tabù ridicoli, ma per richiamare l’attenzione sulla riservatezza di certe questioni. Per adesso, la fanciulla non sembra essersi pentita per aver fatto simili confessioni. Nelle IG Stories successive, infatti, la ragazza ha continuato a rispondere ad altre domande.

Tra di esse ce ne sono state alcune legate alla sua forma fisica e al tipo di dieta che è solita seguire. La campana ha spiegato di non avere nessuna restrizione alimentare, dato che mangia davvero di tutto. A quanto pare, dunque, se non ha cellulite o grasso in eccesso è semplicemente merito del suo metabolismo.