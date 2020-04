Ex corteggiatrice di Uomini e Donne pronta per il Grande Fratello portoghese

Un’ex corteggiatrice è entrata nel cast del Grande Fratello in Portogallo. Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne: ex corteggiatrice sbarca nel reality portoghese

Questa settimana è la settimana di debutto del Grande Fratello in Portogallo. Il reality andrà in onda anche in piena emergenza Coronavirus. Il Paese è stato colpito meno di altri quindi ha deciso di non rimandare la messa in onda del reality ma di adottare le giuste misure di precauzione. Per questo ogni concorrente sarà in un singolo appartamento e potrà interagire con gli altri concorrenti attraverso un tablet.

La sorpresa per noi italiani è una ragazza nel cast che conosciamo. Si tratta di Jessica Nogueira, ex corteggiatrice di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne. Vi ricordate di lei? All’inizio del trono lei aveva colpito molto il tronista. Poi, però, lui non è riuscito ad andare oltre all’attrazione fisica e quindi ha deciso di eliminarla. (Continua dopo la foto)

Questa mossa, ovviamente, ha fatto pensare che Carlo abbia fatto bene ad eliminarla perché Jessica probabilmente era alla ricerca di esperienze televisive ma non era davvero interessata a lui. Riuscirà a diventare popolare con questa nuova esperienza al Grande Fratello portoghese? Voi che cosa ne pensate?

I troni sospesi di Uomini e Donne

Il Coronavirus ha bloccato alcuni programmi televisivi. Tra questi c’è anche Uomini e Donne. I troni di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli, Daniele Dal Moro e Giovanna Abate sono stati bruscamente interrotti, anche se in realtà erano già state registrate delle puntate che il pubblico non ha ancora visto. Dalle ultime indiscrezioni pare che da lunedì 4 maggio il programma inizierà di nuovo e che ci sarà spazio per puntate inedite e presenze in studio.

Carlo, in particolare, sembra che abbia instaurato un buon rapporto con Cecilia Zagarrigo. Lei nelle ultime registrazioni gli aveva fatto una sorpresa andando a parlare con la sua mamma. La donna poi lo ha raggiunto, sempre a sorpresa, in studio e hanno ballato insieme. Sarà Cecilia la scelta di Carlo? Al momento non lo sappiamo, corteggiatori e tronisti sono rimasti in stand by da inizio marzo.

Solo Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno avuto la possibilità di continuare il loro percorso nel nuovo format. Giovanna ha parlato con Sammy e Alessandro e ha conosciuto altri corteggiatori via chat. Così come Gemma. Tra qualche tempo potranno anche vedere chi si nasconde dietro la tastiera.