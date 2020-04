Luca Argentero pronto al grande passo, “È sempre stato nei nostri sogni..”

Luca Argentero, l’attore 42 enne lanciato dal Grande Fratello nel 2003, è al settimo cielo. Ad un successone nell’ambito del lavoro sta abbinando anche un’incredibile gioia nel settore professionale. A metà maggio, infatti, diventerà finalmente papà di una bimba che la sua compagna, Cristina Marino, darà alla luce.

Ma non è tutto. Alla gioia di diventare papà e di realizzare un sogno di sempre, Luca Argentero abbinerà anche quello di portare all’altare la sua bellissima Cristina. I due, una volta che la bambina sarà nata e che l’emergenza Coronavirus sarà alle spalle, si sposeranno e realizzeranno il desiderio comune di convolare a nozze.

Luca Argentero presto papà e non solo

Luca Argentero sta trascorrendo un momento di felicità assoluta. Nonostante il periodo di quarantena e di disagio dovuto all’emergenza Covid-19, l’attore sta attendendo con estrema ansia la nascita della sua prima bambina. Il lieto evento è previsto per la metà di maggio ed è, quindi, imminente. “In questo periodo posso dire di stare molto bene” ha confessato Luca in un’intervista.

“Perché sono con il mio amore”, prosegue, e questo la dice davvero tutto sul grandissimo sentimento che lega l’attore ex gieffino alla sua Cristina. Non a caso, “Nella nostra bolla siamo felici” ammette con il candido sorriso che l’ha sempre contraddistinto. Ma non è tutto! Nelle idee di Luca Argentero c’è anche quella di sposare la sua donna. “Il matrimonio? Lo faremo sicuramente ma ci penseremo quando avremo un po’ di calma”, sostiene. Poi conclude “È sempre stato nei nostri sogni”.

Il successo lavorativo

Se la vita privata va a gonfie vele, vale lo stesso anche per quella professionale. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo assistito al successone di Doc – Nelle tue mani, la serie che lo ha visto protagonista e che ha registrato record di ascolti. Se questo lavoro ha consolidato la sua fama, Luca Argentero è stato lanciato, come attore, dalla serie Carabinieri. L’uomo vive, tra l’altro, proprio a Città della Pieve (Perugia) nei pressi dei luoghi in cui girava Carabinieri.

A cinque anni dal momento in cui si sono innamorati, sul set di Vacanze ai Caraibi, la coppia formata da Luca e Cristina appare oggi più unita che mai. “È accaduto tutto per caso” ammette Argentero. Ed è bello vedere che una coppia voluta davvero dal destino è ancora così affiatata e prossima a vivere la gioia più grande al mondo.