Il Paradiso delle signore replica giovedì 30 aprile: Cosimo investe Gabriella

La puntata del Paradiso delle signore di giovedì 30 aprile sarà incentrata sulla pianificazione delle nozze tra Marta e Vittorio. I preparativi procederanno non senza intoppi, che contribuiranno a rendere un po’ più animata la situazione.

Nel frattempo, Gabriella verrà investita da Cosimo, mentre Umberto deciderà di fare ritorno dalla Svizzera per poter prendere parte alle nozze di sua figlia. Il commendatore, però, non si troverà in ottime acque.

Trama 30 aprile: altro imprevisto per le nozze di Marta e Vittorio

A partire da martedì stanno andando in onda le repliche del Paradiso delle signore e l’episodio del 30 aprile sarà incentrato sull’incidente di Gabriella e non solo. A villa Guarnieri ci sarà grande fermento per i preparativi delle nozze dei futuri coniugi Conti. Dopo l’inconveniente per quanto riguarda il vestito, però, ci sarà un altro colpo di scena inaspettato. La fanciulla, infatti, scoprirà che la disposizione degli invitati ai tavoli non sarà quella che si erano prefissati.

Umberto, nel frattempo, deciderà di organizzare il suo rientro a Milano per poter presenziare al grande giorno. Adelaide, però, subito si renderà conto che qualcosa non va nelle finanze di suo cognato, per tale ragione chiederà aiuto a Riccardo. Il giovane, però, non si mostrerà molto propenso a tendere la sua mano al padre.

Incidente di Gabriella al Paradiso delle signore

Nicoletta, intanto, continuerà ad essere particolarmente confusa. La donna apprenderà che suo marito Cosimo non potrà prendere parte alle nozze della coppia felice, pertanto, deciderà di disertare anche lei l’avvenimento. La fanciulla avrà troppa paura di trovarsi faccia a faccia da sola con Riccardo, padre di sua figlia Margherita. Nel frattempo, la puntata del 30 aprile del Paradiso delle signore sarà animata anche da un altro avvenimento.

Cosimo, infatti, per errore finirà quasi per investire Gabriella. I due fanciulli, per adesso, saranno ignari di quello che accadrà nelle loro vite a seguito di questo scontro inaspettato. Silvia e Luciano, invece, saranno molto uniti e affiatati. Da quando Clelia non è più in città le cose tra i due procederanno divinamente. La coppia felice, infatti, deciderà anche di andare al cinema per trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza.