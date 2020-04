Ascolti tv 28 aprile: Andrea Bocelli non sfonda, Paolo Bonolis e Flavio Insinna alla pari

Ascolti prime time

Su Rai Uno Un Nuovo Giorno – Andrea Bocelli Live ha conquistato 2.697.000 spettatori pari al 10.6% di share. Canale 5 Karol – Un Papa rimasto uomo ha raccolto davanti al video 2.327.000 spettatori pari al 10.2% di share. Rai Due la commedia Finalmente Sposi, con il duo degli Arteteca, ha interessato 2.844.000 spettatori pari al 10% di share. Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.173.000 spettatori con il 10.6%.

Su Rai Tre Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.418.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Rete 4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.494.000 spettatori con il 7% di share. La7 DiMartedì ha registrato 1.786.000 spettatori con uno share del 7% (DiMartedì Più: 740.000 – 6.2%). Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 896.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti ha raccolto 669.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti access prime time

Su Rai Uno la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.321.000 spettatori con il 17.9%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.444.000 spettatori con uno share del 18.3%. Rai Due TG2 Post ha ottenuto 1.470.000 spettatori con il 4.9%. Italia 1 CSI ha registrato 1.316.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai Tre La Scelta – I Partigiani Raccontano raccoglie 1.136.000 spettatori con il 4% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 913.000 spettatori pari al 3.1%.

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.586.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.587.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.642.000 spettatori (8.9%). Tv8 Guess My Age ha divertito 688.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 415.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv del preserale

Su Rai Uno la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.217.000 spettatori (16.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.460.000 spettatori (18.8%). Invece su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.866.000 spettatori (15%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.237.000 spettatori (18.4%). Rai Due Blue Bloods ha raccolto 1.165.000 spettatori (5.3%), Instinct segna 1.312.000 spettatori (4.9%).

Su Italia1 The OC ha ottenuto 543.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio, e 784.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio. Su Rai Tre le news dei TGR hanno raccolto 4.469.000 spettatori con il 18.1%. Blob segna 1.242.000 spettatori con il 4.6%. Rete 4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.010.000 individui all’ascolto (3.9%).