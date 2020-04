Supervivientes: dopo la crisi Hugo Sierra ha deciso di lasciare Ivana Icardi

Hugo Sierra ha deciso improvvisamente di interrompere la sua relazione con Ivana Icardi. Ecco che cosa è successo poche ore fa

Supervivientes: Hugo Sierra lascia Ivana Icardi

Vi avevamo appena raccontato della crisi che stavano attraversando Hugo Sierra e Ivana Icardi (clicca qui per leggere l’articolo). Ebbene, inaspettatamente qualche ora fa Hugo ha deciso di lasciare Ivana. È stato tutto molto particolare. Dopo settimane di lontananza perché divisi dalla produzione di Supervivientes in due isole diverse, Hugo aveva iniziato a dire che tra loro il rapporto era diventato molto freddo. Lui avrebbe preferito più complicità.

Anche quando si ritrovavano in Palapa i due non hanno mai avuto un confronto, ma cercavano di evitare l’argomento. Dopo l’ultima diretta e dopo tante lacrime versate, però, Ivana ha preso una decisione importante: quella di provare a recuperare la sua storia con lui e fargli una sorpresa.

La sorpresa non è andata molto bene. Hugo l’ha fermata immediatamente e, in lacrime, le ha comunicato la sua decisione, ovvero quella di mettere fine alla relazione. Ma ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo nel dettaglio.

Hugo e Ivana: è finita

Ivana aveva pensato di recarsi da Hugo per cantargli una canzone e fargli capire che aveva tutte le intenzioni di chiarire le cose con lui e andare avanti con la relazione perché molto coinvolta. Hugo, però, l’ha interrotta immediatamente e le ha detto che le aveva già fatto presente che se vedeva cose che non gli piacevano non sarebbe andato avanti. Quindi, ha deciso di fare una scelta drastica: non vuole più stare con lei.

Ivana è tornata dal suo gruppo in lacrime e ha detto che non ha capito i motivi di tale scelta, non ha capito come Hugo abbia potuto ferirla così tanto quando lei provava dei veri sentimenti per lui. Lui, invece, è stato molto altalenante in questi due mesi.

Il commento di Adara

Presente in studio a Tierra de Nadie c’era Adara Molinero, ex compagna di Hugo. Nonostante la guerra che c’è stata tra di loro negli ultimi mesi, Adara ha detto di essere molto dispiaciuta nel vederlo così perché il suo sogno era quello di vivere quell’esperienza al 100%. Lei ha spiegato che Hugo quando prende una decisione non torna mai indietro, ma forse questa è dettata dal momento molto delicato per lui. Che cosa accadrà?