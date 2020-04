Il Segreto, spoiler Spagna: Isabel confessa che Jean Pierre è il suo amante

Sono appena state pubblicate le ultime anticipazioni delle puntate spagnole della soap opera Il Segreto. Finalmente, Isabel si deciderà a svelare ai suoi figli la verità sul suo ospite, che da tempo nasconde nel padiglione della tenuta de l’Habana. Nel frattempo, il padre di Alicia verrà rilasciato. Ora, ad essere in pericolo, è proprio la giovane rivoluzionaria.

Il Segreto anticipazioni: Isabel si confessa

Nelle puntate in onda in Spagna questa settimana, Isabel si farà coraggio e parlerà a cuore aperto ai suoi figli, dicendo loro che l’ospite che ha nascosto nel padiglione è il suo amante.

La marchesa continuerà raccontando di aver incontrato Jean Pierre più di venti anni fa e di aver avuto con lui una relazione. Tuttavia, una volta arrivata a Puente Viejo, decise di interrompere ogni rapporto con lui per il bene della sua famiglia. Stando alle anticipazioni de Il Segreto però, Isabel dirà di non aver più intenzione di soffocare il suo amore per il bel francese.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, vedremo i coniugi Castaneda molto vicini. Marcela dirà a Matías di essergli riconoscente per non aver scelto la carriera politica, preferendo concentrarsi sulla sua famiglia. Proprio in quel momento, Alicia riceverà una lieta notizia: suo padre è uscito di prigione.

Carolina e Pablo innamorati

Jean Pierre ringrazierà Isabel per il coraggio avuto nel raccontare la verità sulla loro relazione. Tomas e Maqueda invece, indagheranno sulla scomparsa del misterioso ospite. Dopo essersi intrufolati nel padiglione, ritroveranno una valigia e un biglietto del treno. Dagli indizi, i due supporranno che l’uomo abbia deciso di andarsene di sua spontanea volontà. Gli spoiler de Il Segreto continuano con Adolfo che, stanco di soffrire in silenzio, confiderà a suo fratello ciò che lo angoscia: è convinto che il figlio che Marta aspetta sia suo.

Carolina e Pablo saranno più innamorati che mai. Tuttavia, la coppia non potrà fare a meno che soffrire per Marta e Rosa, entrambe sposate ed entrambe infelici. La situazione politica del Paese preoccuperà Puente Viejo e in particolare Huertas, che raccomanderà ad Alicia di guardarsi le spalle. La giovane rivoluzionaria non può nemmeno immaginare che gli Arcangeli l’abbiano messa nel mirino. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano poi che Rosa sarà molto nervosa e non perderà tempo per far sentire in colpa il marito.

Infine, nelle puntate spagnole de Il Segreto, Ramon e Adolfo si prenderanno a pugni dopo che quest’ultimo verrà a sapere da Marta che il marito la maltratta. Peccato che la verità non sia proprio questa.