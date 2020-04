Irrfan Khan la star indiana The Millionaire è morto a causa di un tumore

Irrfan Khan la famiglia ed il cinema hanno perso un uomo valoroso

Irrfan Khan l’attore che ha recitato in The Millionaire ha lasciato il nostro mondo all’età di 53 anni a causa di un cancro che gli aveva cambiato la vita due anni fa. L’uomo ha lottato per tantissimo tempo contro il cancro al cervello, oggi la notizia della sua morte sconvolge il mondo del cinema e non soltanto. A diffondere la notizia del suo decesso è stato l’agente che ha dichiarato che è deceduto circondato dai suoi più grandi affetti.

A fianco a lui il suo più grande amore e la famiglia, lasciando tutti nella totale tristezza, nello sconvolgimento emotivo e lasciandosi alle spalle una grandiosa eredità. Il dolore per la scomparsa dell’uomo è grandissimo Per la moglie Sutapa Sikdar, indiana con la quale era sposato dal 1995. I due avevano avuto due figli Babil e Ayan, nati da un forte sentimento d’amore. I due si amavano tantissimo, tanto che la donna gli era stata accanto per tutta la malattia, dandogli coraggio e soprattutto una spalla forte su cui piangere. I fan hanno espresso tutto il loro dolore in merito alla notizia lasciando messaggi di cordoglio alla famiglia.

Irrfan Khan, una lotta durata due anni, lui è stato un guerriero

Irrfan Khan è la star di The Millionaire, aveva annunciato proprio due anni fa di avere un male al cervello, di stare parecchio male, ma essendo sotto cura a Londra era tranquillo. Cercava di farsi forza, Infatti il suo manager ha affermato che era un uomo forte, un combattente. Fino alla fine ha cercato di sconfiggere il male, Credendoci davvero tanto, dopo che gli ha tolto tutto e ha regalato dolore ai suoi amici e alle persone che a lui tenevano più della propria vita.

Poi ha dovuto cedere a seguito di un’infezione che ha aggravato le sue condizioni fisiche. Negli ultimi tempi sembrava essersi ripreso, poi però gli ultimi problemi lo hanno portato alla fine che ci è ormai nota.

​Riconoscimenti cinematografici, film e premi

La sua carriera cinematografica è tra le più interessanti al mondo, tanto da vincere un premio nazionale per interpretazioni varie tra cui Paan Singh Tomar, in India Padma Shri che lì ha un grandioso valore.

Tra tutti i titoli più importanti ricordiamo film nazionali e internazionali come The Warrior, Slumdog Millionaire, Vita di Pi. A Hollywood ha lavorato in The Amazing Spider-man, Jurassic World e Inferno. L’ultima volta che il pubblico lo ha potuto ammirare è stato nella commedia di Bollywood Angrezi Medium, uscita a marzo.