Andrea Damante quarantena violata, con due amici su un’auto (FOTO)

Andrea Damante scatta una foto di troppo e scoppia la polemica

Andrea Damante è riuscito a tornare al centro dei gossip, prima per la storia con Giulia De Lellis, adesso per la sua ultima bravata. Il dj di Verona, avrebbe violato la quarantena, questa è la conclusione alla quale sono arrivati i suoi follower su Instagram a causa di una foto pubblicata dal Vicolo delle news. Dalla foto È chiaro che Andrea è in auto insieme a due suoi amici, sono in tre, indossano la mascherina, Mìma sono tutti e tre abbastanza vicini.

Ovviamente una volta essere stata pubblicata la foto ha fatto il giro del mondo, quindi Chiunque lo ha criticato anche pesantemente sotto vari post. Accusato di essere una persona famosa, quindi come tale essendo seguito da molti ragazzini che oggi stanno rinunciando alle uscite avrebbe dovuto dare il buon esempio. Cosa che ha scelto di non fare mostrando proprio come non ci si dovrebbe comportare.

Andrea Damante: una persona spregevole

Andrea Damante è stato accusato di essere un influencer vuoto, uno di quegli esempi da non seguire. Lui crede di essere furbo, in realtà è soltanto una persona falsa che crea grande indignazione. E poi c’è chi ha scritto che con questo atteggiamento forse crede di essere chissà chi, diverso dagli altri, di potersi permettere qualunque cosa e di essere anche orgoglioso di sè. Non gli fa onore andare a fare giri quando non si può, farsi i selfie come se tutto fosse normale.

Molti hanno preso le sue difese scrivendo che forse si è trattato di una uscita per motivi lavorativi. Potrebbe essere andato presso lo studio musicale, e potrebbe aver dovuto prendere i suoi amici per qualche motivo particolare. Poi ovviamente arriva anche la risposta da parte di chi dice che anche se fosse per motivi di lavoro, lui non avrebbe dovuto dare passaggi a nessuno proprio perché la legge dice che ci si può spostare in macchina, ma non con altre persone, soprattutto non familiari. Non cambia nulla se si indossa la mascherina.

Giulia De Lellis al centro del Ciclone per aver perdonato i tradimenti

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, anche in questo campo è riuscito ad attirare le attenzioni e le critiche. L’uomo è ritornato con Giulia De Lellis a seguito di vari tradimenti.

Le critiche sono arrivate Soprattutto dopo che la donna ha più volte ammesso che con lui non sarebbe mai più ritornata, perché delusa e schifata dal suo atteggiamento. Diciamo che in questo periodo non sono tanto apprezzati e loro ci mettono parecchio impegno per ricevere critiche e offese di qualunque genere.