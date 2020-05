Silvia Toffanin, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Non ci crederete

Silvia Toffanin è la regina indiscussa di Verissimo. Bella, elegante e professionale, la conduttrice è entrata a poco a poco nel cuore di milioni di telespettatori, che da anni la seguono quasi con devozione e tanta ammirazione.

La bellissima 38enne oggi è un’affermata professionista, una giornalista che ama il suo lavoro e lo porta a termine egregiamente, ma sapete che prima di iniziare la sua avventura nel mondo della moda e della tv ha fatto tutt’altro?

Silvia Toffanin, non solo moda e tv: che lavoro faceva

E’ stata lei stessa confermarlo durante una recente intervista rilasciata a Fiorello. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha infatti confessato che prima di muovere i suoi primi passi nel mondo della moda ha lavorato come barista per molti anni. Una mansione svolta per aiutarsi con il pagamento degli studi universitari.

La svolta in tv con Verissimo

La consacrazione del suo successo in tv la si deve certamente alla sua partecipazione a Passa Parola, il programma condotto da Gerry Scotti, nel quale ha vestito i panni di Letterina. Successivamente per lei si sono aperte le porte della conduzione, la ricordiamo infatti alla guida di Non solo Moda.

Ma è con Verissimo che ha la vera e propria svolta della sua carriera lavorativa. Il programma sembra essere fatto apposta per lei. La sua conduzione garbata, professionale, leggera e mai volgare ha conquistato davvero tutti e da anni, ormai, porta a casa record di ascolti e di consensi. Il suo talk show, è uno dei più visti di sempre e alcune delle sue interviste hanno fatto la storia.

L’amore pulito con Pier Silvio Berlusconi

Da quasi 20 anni Silvia Toffanin è sentimentalmente legata al Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. La coppia, che non è mai convolata a nozze, ha due splendidi bimbi, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Il loro è un sentimento da far invidia ai più: belli, innamorati e felici.

Mai un’ombra si è abbattuta sul loro rapporto, mai un gossip o pettegolezzo che abbia potuto scalfire la loro inossidabile relazione. I fan attendono con ansia l’annuncio di possibili nozze, che al momento però, non sembrano essere una loro priorità.