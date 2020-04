Antonio Zequila fa confessioni piccanti: “I miei 23 cm hanno sempre fatto parlare”

Nel corso di un’intervista con il settimanale “Chi” Antonio Zequila si è messo letteralmente a nudo ed ha fatto confessioni alquanto piccanti circa la sua vita privata. L’attore è noto al grande pubblico per il suo successo con le donne e per i suoi modi di fare da latin lover.

Molto spesso, però, la sua reputazione è stata macchiata da accuse e insinuazioni molto pesanti che, in questa occasione, ha voluto drasticamente smentire. Parlando della sua vita privata, inoltre, ha svelato anche le misure delle sue parti intime.

Le confessioni piccanti di Antonio Zequila

Tra gli ex concorrenti più discussi del GF VIP c’è, sicuramente, Er Mutanda. Questo soprannome, nato non a caso, ha un significato ben preciso per l’attore. Durante l’intervista, infatti, Antonio Zequila si è trovato a fare piccanti confessioni che hanno lasciato tutti senza parole. Innanzitutto ci ha tenuto a ribadire il suo grande successo con il sesso femminile. Inoltre, si è vantato dicendo che i suoi 23 centimetri avessero sempre fatto molto discutere.

Ad ogni modo, anche se la vita privata del protagonista è molto attiva, lui stesso ci ha tenuto a smentire alcune insinuazioni. Diverse persone lo hanno accusato di mercificare il suo corpo, cosa assolutamente non vera. Non ha mai offerto prestazioni in cambio di denaro, né a uomini né a donne.

Il momento in cui l’attore toccò il fondo del barile

Inoltre, restando in tema di confessioni intime, Antonio Zequila ha anche negato di aver svolto attività lavorative legate alla sfera erotica. Tutto ciò che ha fatto è stato solo per finzione. Tra le tante rivelazioni, inoltre, l’attore ha parlato anche del momento in cui la sua carriera toccò l’apice. A quel tempo, infatti, cominciò a sperperare il denaro guadagnato, al punto da arrivare ad acquistare auto fino al valore di 200 mila euro.

Dopo questo momento di grande successo, la sua vita ha subito una forte battuta d’arresto, sta di fatto che si è trovato a terra. Poco alla volta ha provato a scalare nuovamente la vetta del successo e si è rialzato. Il GF VIP, inoltre, gli ha dato sicuramente uno slancio importante.