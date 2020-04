Naike Rivelli scontenta della Fase 2 illustrata da Conte

Naike Rivelli fa parte di quei milioni di italiani che sono contrari alla Fase 2 illustrata domenica sera del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. La figlia di Ornella Muti ha un’idea sua personale e di recente l’ha espressa sul suo profilo Instagram, seguito da ben 260 mila follower.

Ovviamente, come spesso accade, la 45enne si è mostrata priva di ogni vestito, all’intero della doccia di casa sua col lato B in bella mostra. Un’immagine molto forte col lo scopo di arrivare il più velocemente possibile al popol del web. La modella, tuttavia, ha ricevuto anche delle critiche perché certe argomentazioni possono essere affrontate anche senza mettersi nude.

La Fase 2 per la figlia di Ornella Muti

Attraverso il suo account IG, Naike Rivelli ha mostrato come dovrebbe essere realmente la tanto attesa Fase 2, creata per continuare a contrastare la pandemia da Covid-19. Secondo la 45enne ci dovrebbe essere la riduzione ad un terzo dei Parlamentari. Poi anche un drastico taglio ai loro compensi. Inoltre, secondo la figlia di Ornella Muti gli ex politici si devono tagliare le pensioni d’oro.

Ma anche eliminare definitivamente i Senatori a vita e anche la soppressione della reversibilità dei vitalizi ali eredi. Quindi, tutto il ricavato ottenuto da questi tagli per la modella deve essere investito in chi fa impresa e crea occupazione. Ovviamente si tratta di proposte che difficilmente vedremo attuare. (Continua dopo il post)

Il messaggio della 45enne su Instagram

La figlia di Ornella Muti ha consigliato a tutti coloro che la seguono sul social network di pubblicarlo sul proprio stato Whatsapp e condividerlo con i propri conoscenti affinché questo messaggio giri più velocemente.

In tanti hanno apprezzato le parole di Naike Rivelli, anche se degli utenti hanno ironizzato dicendo che sembra il programma elettorale del Movimento Cinque Stelle. Con queste parole la 45enne ha fatto capire di essere totalmente contraria a quello che domenica scorsa il Premier Giuseppe Conte ha detto durante la sua ultima conferenza stampa.