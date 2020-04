Antonella Clerici mostra sua sorella Cristina: la foto amarcord commuove il web

Antonella Clerici e la foto amarcord con la sorella Cristina

In questo periodo di quarantena per il Covid-19 ognuno di noi ha molto tempo per pensare al futuro e soprattutto al passato. Tra questi anche Antonella Clerici che ultimamente è appara molto pensierosa e nostalgica degli anni passati. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, attraverso il suo seguitissimo account IG, ha condiviso un vecchio scatto, in bianco e nero, di lei e sua sorella minore Cristina.

Un’immagine molto tenera che mostra al pubblico della professionista lombarda insieme alla sorellina minore, all’età di due o massimo tre anni. La madre di Maelle la guarda con amorevolmente prendendosi cura di lei. Un contenuto che ha ricevuto un botto di likes perché le due bambine sono talmente belle da sembrare quasi delle bamboline. (Continua dopo il post)

La famiglia allargata della Clerici

Per fortuna Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena in compagnia. Infatti, come testimoniano le foto che la conduttrice che posta su IG, è insieme alla sua famiglia. Oltre alla figlia Maelle avuta dal precedente compagno Eddy Martens, ci sono anche il fidanzato Vittorio Garrone e i figli di quest’ultimo, Beatrice e Luca. Naturalmente non possono mancare nemmeno i due casi che fanno parte della famiglia allargata, ossia Argo e la bassottina Pepper.

Per mostrare ai follower di essere uniti, in occasione del compleanno del petroliere, la professionista Rai ha pubblicato una foto che li mistra tutti insieme scrivendo anche questo messaggio: “Noi della quarantena, x non dimenticare, con gli oggetti che l’hanno caratterizzata, monopoli e lego, il trono di spade… Vittorio, Beatrice, Luca, Maelle, Argo. Pepper la bassottina al momento della foto era latitante”. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici vuole tornare in tv

Nel frattempo Antonella Clerici è nostalgica anche del suo lavoro sul piccolo schermo. La professionista lombarda non vede l’ora di tornare a condurre un programma tutto suo. Da settimane gira voce che la donna potrebbe prendere il posto di Elisa Isoardi ma non a La prova del cuoco, bensì con un nuovo format culinario che andrebbe a sostituire quello attuale. Verità o solo indiscrezione senza fondamenta?