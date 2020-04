Oroscopo 30 aprile 2020: ripresa per il Sagittario, forti tensioni per il Toro

L’Oroscopo del 30 aprile 2020 preannuncia la rinascita, lenta e graduale, del Sagittario. Per Capricorno, invece, cominceranno ad arrivare delle soddisfazioni. Tensioni e intoppi per i nati sotto il segno del Toro, meglio mantenere la calma.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo avete la testa negli affari. Il vostro unico obiettivo sembrerà quello di portare a termine un progetto lavorativo. Le finanze, però, potrebbero subire un piccolo contraccolpo, pertanto, tenete sotto controllo le spese improvvise e gli acquisti d’impulso. L’amore procede bene, ma potrebbe esserci qualche cambiamento in vista.

Toro. Nella giornata di oggi ci potrebbe essere qualche piccolo intoppo che vi farà saltare i nervi. Purtroppo le cose non stanno andando esattamente come vie eravate augurati e quando qualcosa sconvolge i vostri piani, le reazioni sono sempre esasperate. Tuttavia, fate in modo di non riversare sugli altri le vostre frustrazioni del momento.

Gemelli. Venere non vi abbandona e, in data odierna, potrebbe avere in serbo per voi qualche sorpresa interessante. Potreste essere stufi di una relazione logora da tempo. In questo momento vi sentirete molto più propensi ad iniziare una nuova storia e nuove conoscenze. Dopotutto, con il pianeta dell’amore nel segno riuscirete a sfoderare le vostre armi migliori.

Cancro. Le difficoltà che avete vissuto negli ultimi giorni vi sono servite a fortificarvi. Il periodo non è facile ma, comunque, non lo è per nessuno. Oggi 30 aprile, però, il vostro Oroscopo non è affatto male. Vi sentirete un po’ più positivi e carichi di cominciare a costruire la vostra rinascita. La Luna nel segno continua a rendervi più sensibili.

Leone. Oggi sarete pervasi dalla voglia di abbassare le difese e la corazza che accuratamente vi siete costruiti con il tempo. Specie in amore sarete più sensibili ed emotivi. Nel lavoro, invece, le cose continueranno ad andare discretamente e potrebbero presentarsi interessanti proposte commerciali da valutare.

Vergine. Siete stati un po’ confusi in questo periodo, cosa che ha creato un po’ di disordine specie nel lavoro. Cercate di dare priorità alle cose che davvero vi interessano e mettetevi in gioco. In amore dovrete prendere una decisione importante che, probabilmente, potrebbe non andare di pari passo con le esigenze lavorative.

Previsioni 30 aprile 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buone possibilità nel lavoro, qualcosa potrebbe smuoversi prima di quanto pensaste. In amore le cose cominceranno ad essere più distese. Se in questo periodo temevate che il partner non fosse più lo stesso, oggi avrete delle piacevoli sorprese. Rafforzate i rapporti di amicizia e prendetevi cura delle persone a cui volete bene.

Scorpione. La stanchezza continuerà ad accompagnare la vostra giornata. Tuttavia, poco per volta state cominciando a sentirvi meglio. Se in questo periodo di down siete stati scortesi con qualcuno, forse è giunto il momento di fare un passo nei suoi confronti. Chiedere scusa non è da deboli, ma da persone intelligenti.

Sagittario. Questi sono stati giorni un po’ particolari per i nati sotto questo segno. Voi che siete sempre stati dinamici e propositivi avete affrontato una fase di instabilità. Ad ogni modo, l’Oroscopo preannuncia che, a partire dal 30 aprile, la vostra vita avrà nuovo slancio. Riuscirete a recuperare tutto ciò che vi siete lasciati scappare fino ad ora. Attenzione alle nuove opportunità lavorative.

Capricorno. Le soddisfazioni che tanto stavate aspettando stanno per arrivare. Se siete stati pazienti e avete atteso che la bufera passasse, adesso potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro. Importanti conferme sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. Un evento inaspettato potrebbe cambiarvi completamente la vita e le prospettive.

Acquario. Se c’è una cosa che oggi proprio non sarete in grado di fare è stare fermi. Sarete carichi e desiderosi di vedere concretizzato un progetto importante, ma le circostanze continueranno a mettervi i bastoni tra le ruote. In amore non amate la monotonia. Se il vostro partner non vuole perdervi farebbe bene a rendere la relazione un po’ più stuzzicante.

Pesci. Molto probabilmente state attraversando una fase di transizione e di cambiamenti importanti. Specie in amore le cose saranno molto tese e vi sembrerà di camminare sul filo del rasoio. Invece di schivare il problema, provate ad affrontarlo. Così facendo sarete in grado di andare avanti senza rimpianti. Se siete tristi cercate conforto in un amico.