Elettra Lamborghini ironizza, i peli fuoriescono dallo slip: “Non mi rado da 50 giorni” [VIDEO]

La quarantena di Elettra Lamborghini con Afrojack

Senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini ha un caratterino niente male. Infatti la ricca ereditiera è molto ironica e spesso lancia delle provocazioni sui suoi canali social. La ragazza sta trascorrendo la quarantena insieme al fidanzato Afrojack e nello stesso tempo intrattiene gli oltre sei milioni di follower con delle Stories molto divertenti.

Nelle ultime ore l’interprete di ‘Musica, e il resto scompare’ ha fatto sapere al popolo del web che anche lei è una di quelle donne che non possono recarsi dalle estetiste, chiuse per via dell’emergenza Covid-19. Quindi, su IG ha postato un video dove si mostra a tutti ‘non depilata da ben 50 giorni’. Ovviamente la clip è diventata immediatamente virale.

In assenza di parrucchieri ed estetisti…

Stando alla Fase 2 che ha illustrato domenica sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i parrucchieri, barbieri e centri estetici di massaggi dovranno pazientare ancora un altro mese. Infatti, il Premier ha deciso che tali attività potranno aprire solo dal primo giugno 2020 e sempre se saranno dotati di tutti i dispositivi per sanificare l’ambiente, ecc.

Intanto tutte le donne si arrangiano tra le mura domestiche improvvisandosi estetiste e procedendo col fai da te. Ma in questi due mesi le ragazze non avessero fatto uso di lamette e cerette, come sarebbero ora? A dimostrarlo in modo ironico è stata la stessa Elettra Lamborghini attraverso una divertente clip su IG.

Elettra Lamborghini ironizza sui suoi peli pubici

Elettra Lamborghini mentre indossa un completino intimo bianco ha realizzato un filmato ironico che poi ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram. La cantante all’interno delle mutandine ha infilato una parrucca nera facendo capire che dopo 50 giorni le peluria nelle parti intime le era cresciuta così tanto.

Naturalmente è solo uno scherzo per strappare un sorriso ai follower che sono tesi per via di quello che sta accadendo in Italia. C’è da sottolineare che non sono mancate nemmeno le critiche. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web: