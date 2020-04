Roberta Morise ecco cosa è realmente successo con Eros Ramazzotti “Avrei preferito un’altra cosa…”

Roberta Morise e la presunta love story con Eros Ramazzotti: entrambi svelano cosa sta succedendo

Roberta Morise racconta quello che è successo con Eros Ramazzotti. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli adesso il cantante secondo i bene informati pare che abbia iniziato una frequentazione con la donna. A seguito di un iniziale mistero, finalmente ha voluto raccontare tutto quello che è successo con il famoso cantautore.

Prima la loro “amicizia” era finita sotto i riflettori e poi era iniziato un po’ di silenzio per diverso tempo. La bella Roberta un certo punto ha deciso di uscire dal silenzio ed ha raccontato tutto quello che è successo. I fans non si sarebbero mai aspettati che tra loro era accaduta una cosa di questo tipo.

Roberta Morise e la smentita di Eros

La vita privata di Eros Ramazzotti è sempre stata seguitissima. Qualche tempo fa avevo voluto fare un post sul suo profilo Instagram dicendo che ancora una volta si trova a parlare di gossip in un momento così importante per la storia dell’umanità con la diffusione del contagio da Coronavirus.

Ha detto che lui non ha alcun tipo di rapporto con quella che gli hanno attribuito come fidanzata, ovvero Roberta Morise. Erosa ha detto che lui ha un affetto artistico e un’amicizia con la donna ma niente di più. Sul caso i fans sono rimasti molto delusi e si aspettavano invece dell’altro. Rispetto a questo si è espressa anche la bella Roberta. La donna ha voluto dire il suo punto di vista.

L’allusione sul rapporto social con Eros Ramazzotti

Roberta Morise ha voluto raccontare il suo punto di vista in merito alle tante chiacchiere fatte sulla sua presunta relazione con Eros Ramazzotti. In un’intervista al settimanale Chi, ha voluto dire che per questo silenzio era per lei ottimale e mantenerlo sarebbe stato molto importante. Ha detto che secondo il suo punto di vista Eros Ramazzotti avrebbe fatto bene ad evitare una smentita. Roberta ha detto che rispetta la sua scelta e non ama strumentalizzazione in proprio come Eros Ramazzotti.

Insomma, un momento molto particolare, si torna a discutere di una relazione tra loro due. Infatti, la bella Roberta lascia intendere qualcosa di strano. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi che le vuole molto bene ad Eros Ramazzotti e che i due hanno una stima professionale reciproca. Ha detto che si seguono su Instagram, ma quando le hanno fatto notare che lui non la segue, allora lei subito ha precisato che non è molto brava con i social network.