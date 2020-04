Benedetta Parodi nel caos, allucinante il motivo dell’insulto

Benedetta Parodi pubblica la ricetta dei ravioli giapponesi e scoppia la polemica sui social network

Benedetta Parodi ha realizzato dei ravioli giapponesi nella sua puntata #AcasadaBenedetta. Come aveva già altre volte promesso, ha voluto dire la ricetta dei suoi ravioli gyoza. Li ha preparati con carne di pollo e verza perché non riusciva a trovare la carne di maiale ma ha detto che comunque molto buoni.

Questo piatto è stato pubblicato sui suoi profili social network ed ha scatenato una reazione davvero inaspettata. Non è la prima volta che Benedetta Parodi ha dei problemi social network, ma questa volta davvero si è andati oltre.

In passato vi erano stati dei commenti molto negativi, in virtù di alcuni piatti di realizzati oppure di alcune fotografie fuori luogo. Però in realtà a differenza di questo, c’è da dire che in generale ci sono comunque soprattutto, persone che la amano sia sui social che in televisione.

Benedetta Parodi e la ricetta giapponese

In altre occasioni Benedetta Parodi aveva avuto dei problemi sui social network La maggior parte dei suoi seguaci di solito, quando vedono le sue ricette non posso che esserne felici. Però ci sono anche delle volte, dove sono sorti un po’ di problemi. Questa volta è stata una di quelle. Una volta che ha pubblicato la fotografia infatti, si è scatenato l’inferno.

I followers hanno commentato in malo modo questo piatto. Le hanno detto che è assurdo adesso presentare un piatto di questo genere. Secondo un utente in particolare, infatti questo non è il momento di proporre la cucina giapponese che assolutamente impopolare. Le hanno addirittura urlato vergogna. Questa è una risposta davvero molto brutta.

I commenti negativi sui social

I commenti sono stati molto negativi. Le persone hanno iniziato ad insultare i cinesi e giapponesi perché sarebbero i responsabili del contagio per il Coronavirus. E’ evidente che però insieme a tante persone ignoranti che hanno scritto cose di questo genere, ve ne sono anche altrettanto intelligenti che invece l’hanno difesa Benedetta Parodi, ma anche il popolo cinese e quello giapponese.

Una cosa assurda, che è partita dal social network ma rischia di diventare un elemento davvero molto brutto. La donna non ha voluto rispondere, però la difesa nei suoi confronti è stata a spada tratta da parte della maggior parte delle persone che rientrano tra i suoi fans.