India Adams, muore la “cantante segreta” di Hollywood

India Adams, la cantante segreta di Hollywood conosciuta soprattutto per la sua voce

È morta la cantante India Adams, la cosiddetta cantante segreta di Hollywood. Si è esibita nel musical MGM per Cyd Charisse in “The Band Wagon” e per Joan Crawford in “Torch Song”. La donna ha perso la vita all’età di 93 anni. Lo scorso sabato 25 Aprile, è morta a seguito di una degenza in un presidio ospedaliero.

Questo chiaramente ha scatenato molti attestati di cordoglio nel mondo della musica. Molto conosciuta, era diventata nota diversi soprattutto per le sue performance in alcuni spettacoli di varietà. Nel classico The Band Wagon del 1953 e anche nello spettacolo per esempio di Fred Astaire e Cyd Charisse dove ha cantato bellissime canzoni come “New Sun in the Sky” e “That’s Entertainment”.

India Adams e la sua carriera

La nota cantante India Adams, purtroppo però non ce l’ha fatta e non ha superato la giornata di sabato. La portavoce della Famiglia Adams ha spiegato che la donna è morta all’ospedale providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center di Los Angeles dopo una breve malattia. Inoltre, tutti hanno voluto ricordarla per la sua gioia di vivere e per la sua bellezza ma soprattutto per la sua voce.

Il personaggio che ha interpretato per cui a quel dato la voce è una di quelle maggiormente amate nel corso di tutta la storia della musica americana. Era conosciuta come una cantante segreta perché in realtà, nella maggior parte dei film ha dato voce a Cyd Charisse e a Joan Crawford in “Torch Song”.

La vita della cantante segreta

La notizia della scomparsa ha fatto calare un velo di tristezza in un periodo già così difficile. La donna si era sposata per la prima volta nel 1951 con Jack Stanley o un dirigente pubblicitario da cui poi ha divorziato nel 1970. Ha sposato un architetto di interni Quentin Lance e i due sono rimasti insieme fino a quando lui non è morto nel 2016. Adesso però è toccato a lei che finalmente potrà ricongiungersi con il suo amore. A ricordarla, i suoi figli Brian e Zane, i nipoti Hugo e Jasmine e la nuora Lizza.

Anche se molti non la ricorderanno, però di certo sentendo la sua voce non potranno fare a meno di ricordarla. Sono arrivate tante manifestazioni di cordoglio da parte del mondo della musica e dei suoi protagonisti.