La vita in diretta la combina grossa, Lorella Cuccarini imbarazzata fa finta di nulla

Dalla settimana prossima torna Vieni da me

Continua la programmazione de La vita in diretta che dalla settimana prossima dovrebbe tornare al consueto orario delle 16:50. Ricordiamo, infatti, che dopo due mesi di stop per via dell’emergenza Covid-19 tornerà Caterina Balivo col suo Vieni da me.

Nel frattempo, nel pomeriggio di martedì la regia dello storico rotocalco ha avuto un imbarazzante problema tecnico lasciando interdetta la padrona di casa Lorella Cuccarini. Un disguido che ha visto coinvolto involontariamente il critico d’arte Vittorio Sgarbi che era in collegamento via Skype dalla sua abitazione.

Errore tecnico a La vita in diretta

Chi segue La vita in diretta sa perfettamente che all’interno del rotocalco c’è anche la rubrica dedicata a Valerio Rossi Albertini. Quest’ultimo è un esperto che quotidianamente da degli approfondimenti riguardo la pandemia da Coronavirus. Ma proprio in quesgli istanti, sul grande led dietro le spalle di Lorella Cuccarini è apparso per errore uno degli ospiti previsti per il blocco seguente, ovvero l’ex Parlamentare Vittorio Sgarbi.

Vedendosi davanti l’immagine dell’opinionista, impegnato a navigare su internet col proprio cellulare e ignaro di esser in onda, la soubrette romana è rimasta di sasso. Dal canto suo, il critico d’arte famoso per il suo carattere irascibile non si è accorto di quanto stesse accadendo in diretta. Inoltre non ha detto nulla sull’errore tecnico commesso dalla regia.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano confermati a La vita in diretta?

Nel frattempo sul web si parla della prossima edizione de La vita in diretta, lo storico contenitore televisivo di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo. Se prima girava voce che i vertici di Viale Mazzini avevano intenzione di mandare via Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ora la situazione è differente.

Infatti, stando al portale web Blogo i dirigenti della tv di Stato avrebbero fatto dietrofront dando la possibilità all’ex volto del Tg1 e la collega romana ad presentare per il secondo anno consecutivo il format pomeridiano. Ovviamente si tratta solo di rumors, quindi bisogna attendere delle conferme o smentite ufficiali.