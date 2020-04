Elisabetta Gregoraci, si confessa “è stato un colpo durissimo”

Elisabetta Gregoraci, lasciata per un’altra donna?

Elisabetta Gregoraci in questi giorni è ritornata a far parlare di sé in tv, prima per il ritorno di fiamma con Flavio Briatore con cui adesso trascorre la quarantena a Montecarlo, poi a causa della presunta relazione dell’uomo con un’altra donna. Che i due siano ritornati insieme non è mai stata una certezza, Si Pensava la crisi fosse il frutto di un periodo di riflessione, problematico evoluto poi nella decisione drammatica di lasciarsi.

Invece a quanto pare non è così. Lui potrebbe aver trovato un’altra donna capace di fargli battere il cuore molto di più rispetto Elisabetta. Intanto adesso sono insieme perché con loro c’è il figlio Nathan Falco. Flavio Briatore però ha comunicato alla stampa che se i giornali di gossip gli stanno dedicando intere pagine che hanno a che fare con questa sua presunta relazione, lui non può fare altro che smentire categoricamente. In momenti così importanti, rimprovera, non si può pensare alla sua vita o comunque ad argomenti tanto banali soprattutto se fake news.

Elisabetta Gregoraci nessun intervento sulla storia con il marito Briatore

Elisabetta Gregoraci non ha voluto commentare quanto successo, durante il suo intervento a La Vita in Diretta ha però affermato che nonostante il periodo sia difficile, lei non può lamentarsi, perché tutto va abbastanza bene ed è sotto controllo. Il clima di terrore che si respira in Italia per fortuna non si respira a Montecarlo, dove sembra esserci Maggiore serenità.

Non ci sono tanti contagiati, quindi lei, il marito ed il figlio hanno ancora la possibilità di dedicarsi alla vita sociale, uscire magari fare una bella passeggiata. Nonostante questo Dice di essersi stupita nel vedere che le persone che si dedicano all’attività fisica costante sono davvero poche. C’è una grande rispetto delle regole, cosa tanto importante perché così ci si sente davvero tanto sicuri.

La lontananza dalla Calabria, fonte di dolore

Cosa le fa più male? Sapere di non poter andare a trovare la sua famiglia, la lontananza da loro e dalla Calabria la sta facendo soffrire non poco. Si è però ripromessa che appena la situazione rientrerà e si potrà Ricominciare a vivere la propria vita tenendola in pugno, la prima tappa sarà proprio la Calabria.

Non vede l’ora di riabbracciare i suoi cari, Senza doversi sentire in colpa per aver trasgredito le regole. Probabilmente dice questo perché è venuta a conoscenza del fatto che molte persone durante un periodo tanto difficile e drammatico come questo hanno fatto ciò che hanno voluto senza rispettare la legge. Lei non vuole farlo Preferisce aspettare e stare bene con se stessa.