Incidente domestico per Leone, figlio di Chiara e Fedez: sbatte la testa e il padre grida (FOTO)

In queste ore, sui profili di Chiara Ferragni e di Fedez sono apparsi dei video in cui i piccolo Leone ha avuto un incidente domestico. La baby star non ha avuto un risveglio proprio piacevole, dal momento che è apparso sin da subito molto arrabbiato e scocciato.

Durante un capriccio, il piccolo ha sbattuto la testa contro il tavolo e si è procurato un bel bernoccolo. Il rapper, che nel frattempo stava riprendendo tutta la scena, ha avuto un sussulto ed è corso immediatamente verso suo figlio per soccorrerlo.

L’incidente domestico di Leone

Nel corso di questo periodo così complicato Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo molto più tempo insieme e stanno condividendo le loro giornate a casa con i fan. Protagonista indiscusso delle loro Storie è, sicuramente, loro figlio Leone che, purtroppo, poche ore fa ha avuto un incidente domestico. Il piccolo, infatti, ha avuto un risveglio parecchio agitato, al punto da mostrarsi insofferente.

Fedez ha ripreso le scene di alcuni capricci facendo anche qualche battutina ironica sul suo comportamento. Dopo poco, però, Leo ha urtato con la testa contro il tavolo facendo spaventare molto suo padre. Il cantante, infatti, ha gridato e poi ha immediatamente interrotto il video. Sia lui sia sua moglie hanno soccorso il figlio ed hanno provveduto a mettere una pomata sulla sua fronte. (Continua dopo la foto)

Ecco come sta il figlio dei Ferragnez

Dopo un po’, la coppia ha pubblicato altri video in cui ha aggiornato i fan circa le condizioni di salute di Leone dopo l’incidente domestico. Il bambino è apparso con una pomata spalmata sulla fronte e successivamente anche con una piccola fasciatura. Per fortuna, però, in queste nuove inquadrature Leo è apparso molto più solare e spensierato, sintomo che sicuramente si è ripreso dopo la brutta botta.

In questo periodo, i due coniugi stanno pubblicando dei video davvero esilaranti che riguardano le loro giornate. Tra questi, a creare particolare scalpore è stato quello in cui loro figlio ha chiamato papà un’altra persona. Fedez, naturalmente, è rimasto interdetto e non ha potuto fare a meno di condividere l’accaduto con i suoi fan.